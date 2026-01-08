Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitória retoma negociação com o Vasco para contratar atacante David

Vitória retoma negociação com o Vasco para contratar atacante David

Cruz-Maltino aceita fazer negócio, desde que o clube baiano aumente o valor proposto anteriormente. Jogador tem contrato até 2028
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois de uma negociação frustrada com o Vasco, o Vitória voltou a tentar a contratação do atacante David. O Rubro-Negro quer o jogador por empréstimo e dessa vez promete aumentar os valores anteriormente apresentados. O Cruz-Maltino está disposto a fazer negócio, desde que o clube baiano cumpra a promessa e banque integralmente os salários do atleta.

Apesar de ser um reserva bastante utilizado, David não goza de muito prestígio com a comissão técnica. O Vasco quer negociar o atacante, que completa 31 anos no próximo dia 17. Além disso, o jogador possui contrato até o final de 2028. Portanto, uma negociação é vista com bons olhos para aliviar a folha salarial e recuperar o investimento feito na compra do atleta junto ao Internacional, cerca de 2 milhões de euros após acordo entre os clubes.

LEIA MAIS: Vegetti, do Vasco, negocia com o Cerro Porteño, do Paraguai

David iniciou sua carreira profissional no Vitória e se animou com a possibilidade de retornar ao clube. O atacante defende o Vasco desde 2024. Ao todo disputou 71 jogos, marcou nove gols e deu sete assistências. A passagem pelo Cruz-Maltino foi atrapalhada devido a uma grave lesão sofrida no joelho esquerdo, em setembro de 2024, que o tirou dos gramados por 8 meses.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar