Vitória retoma negociação com o Vasco para contratar atacante David

Vitória retoma negociação com o Vasco para contratar atacante DavidCruz-Maltino aceita fazer negócio, desde que o clube baiano aumente o valor proposto anteriormente. Jogador tem contrato até 2028
Depois de uma negociação frustrada com o Vasco, o Vitória voltou a tentar a contratação do atacante David. O Rubro-Negro quer o jogador por empréstimo e dessa vez promete aumentar os valores anteriormente apresentados. O Cruz-Maltino está disposto a fazer negócio, desde que o clube baiano cumpra a promessa e banque integralmente os salários do atleta.
Apesar de ser um reserva bastante utilizado, David não goza de muito prestígio com a comissão técnica. O Vasco quer negociar o atacante, que completa 31 anos no próximo dia 17. Além disso, o jogador possui contrato até o final de 2028. Portanto, uma negociação é vista com bons olhos para aliviar a folha salarial e recuperar o investimento feito na compra do atleta junto ao Internacional, cerca de 2 milhões de euros após acordo entre os clubes.
David iniciou sua carreira profissional no Vitória e se animou com a possibilidade de retornar ao clube. O atacante defende o Vasco desde 2024. Ao todo disputou 71 jogos, marcou nove gols e deu sete assistências. A passagem pelo Cruz-Maltino foi atrapalhada devido a uma grave lesão sofrida no joelho esquerdo, em setembro de 2024, que o tirou dos gramados por 8 meses.
