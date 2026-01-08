Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vinícius Júnior responde Simeone em rede social: “Perdeu outra eliminatória”

Atacante se envolveu em confusão com o técnico argentino durante a vitória do Real Madria sobre o Atletico de Madrid
Vinícius Júnior respondeu às provocações de Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, em uma publicação no Instagram. Os dois se envolveram em confusão durante a vitória do Real Madrid por 2 a 1, pela semifinal da Supercopa da Espanha. Em um post que trazia o vídeo da briga, o atacante comentou “Perdeu outra eliminatória” em referência ao técnico argentino.

A confusão entre Vinícius Júnior e Diego Simeone iniciou quando o brasileiro era substituído, aos 35 minutos da segunda etapa. Enquanto o atacante deixava o campo, o argentino apontava para a torcida, que o vaiava, dizendo “escuta”. Vini respondeu à provocação e recebeu cartão amarelo.

Na sequência, o técnico merengue, Xabi Alonso, se aproximou para tentar acalmar o jogador, mas também discutiu com Simeone. Membros das duas comissões técnicas intervieram para conter os ânimos, enquanto o zagueiro Antonio Rüdiger afastava Vini da discussão. Depois das vaias iniciais, parte do público presente passou a gritar o nome do brasileiro.

O desentendimento entre Vini e Simeone, porém, já havia começado no primeiro tempo. De acordo com a imprensa espanhola, o treinador do Atlético teria feito um comentário provocativo sobre o momento do atacante no clube, mencionando o presidente Florentino Pérez e sugerindo uma possível saída do jogador.

Xabi Alonso sai em defesa de Vinícius Júnior e critica Simeone

Na entrevista coletiva após a partida, Simeone evitou se aprofundar no assunto e minimizou o episódio: “Não tenho nada a dizer. O que acontece em campo fica em campo. É tudo o que tenho a dizer. Tenho muito respeito por todos os jogadores do Real Madrid, e disse claramente o que se vê de fora e o que está acontecendo com todos eles”.

Xabi Alonso, por sua vez, foi mais direto e criticou a postura do rival, dizendo que algumas falas ultrapassam os limites do respeito entre profissionais: “Não gostei do que aconteceu. Simeone disse algo para ele, e essas coisas vão contra o espírito que se deve ter com seus companheiros de equipe. Não gosto quando falam com os companheiros de equipe dessa maneira. Nem tudo é aceitável”.

 

