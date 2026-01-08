Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo: Jorge Jesus sincerão surpreende jornalista após pergunta

Vídeo: Jorge Jesus sincerão surpreende jornalista após pergunta

Treinador português não pensou duas vezes em responder a um jornalista que pediu a contratação de um jogador
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ex-Flamengo, o técnico Jorge Jesus chamou a atenção na véspera do jogo entre o Al Nassr e o Al Qadisiya, pelo Campeonato Saudita. O término da entrevista coletiva ficou marcado por um momento sincerão do professor. Depois de um jornalista questioná-lo sobre a contratação do atacante Al Hamdan, do Al Hilal, Jesus mandou na lata.

Veja o vídeo:

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar