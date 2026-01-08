Vegetti, do Vasco, negocia com o Cerro Porteño, do Paraguai

Diretor do clube paraguaio confirmou o interesse na contratação do argentino, que foi o artilheiro do Brasil em 2025, com 27 gols

“É real a informação. Estamos trabalhando para isso. Não é uma negociação fácil. Ele é um grande jogador, mas é uma negociação extremamente complicada. Não é impossível, mas é complicada”.

Artilheiro do Brasil na temporada passada com 27 gols, Vegetti está sendo cobiçado no mercado sul-americano. O Cerro Porteño, do Paraguai, negocia a contratação do atacante do Vasco , como revelou o diretor esportivo Enrique Biedermann ao portal ABC Deportes.

LEIA MAIS: Vasco anuncia acordo com meia-atacante Johan Rojas

As conversas estão acontecendo entre Cerro Porteño e Vegetti. O Vasco ainda não recebeu nenhum contato. No entanto, o Cruz-Maltino não descarta uma negociação desde que a proposta seja boa para todos – clube e jogador.

Vegetti tem 37 anos e apesar de terminar a temporada passada como goleador máximo do futebol brasileiro, o argentino passou a ser reserva do Vasco após a ascensão de Andrés Gómez. O colombiano entrou na equipe, Rayan passou a ser o centroavante e o Pirata foi para o banco.

O Vasco valoriza a importância de Vegetti, que é o capitão do elenco. No entanto, o jogador recebe um dos maiores salários do clube e sua saída, além de diminuir a folha, daria ao Cruz-Maltino um melhor poder de negociação na busca por reforços. O argentino tem contrato até 31 de dezembro de 2026.