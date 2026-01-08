Vasco relembra Dinamite, falecido há três anos

Gigante da Colina faz postagens em alusão ao seu eterno maior ídolo, que faleceu aos 68 em 8 de janeiro de 2023

O Vasco não deixou esta quinta-feira (8/1) passar em branco. Este dia 8 de janeiro, afinal, representa o aniversário de três anos morte do ídolo Roberto Dinamite, maior nome da História do centenário clube. Via redes sociais, o Cruz-Maltino relembrou do eterno craque, que se foi aos 68 anos, em 2023. Ele lutava contra um tumor no intestino desde o fim de 2021, falecendo no hospital da Unimed, no Rio de Janeiro.

“Três anos sem a presença física do #MaiorDeTodos. Roberto e o seu legado estarão sempre vivos no coração e na história do Vasco da Gama. Te amamos, Dinamite”, postou o Vasco.