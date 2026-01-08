Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco relembra Dinamite, falecido há três anos

Gigante da Colina faz postagens em alusão ao seu eterno maior ídolo, que faleceu aos 68 em 8 de janeiro de 2023
O Vasco não deixou esta quinta-feira (8/1) passar em branco. Este dia 8 de janeiro, afinal, representa o aniversário de três anos morte do ídolo Roberto Dinamite, maior nome da História do centenário clube. Via redes sociais, o Cruz-Maltino relembrou do eterno craque, que se foi aos 68 anos, em 2023. Ele lutava contra um tumor no intestino desde o fim de 2021, falecendo no hospital da Unimed, no Rio de Janeiro.

“Três anos sem a presença física do #MaiorDeTodos. Roberto e o seu legado estarão sempre vivos no coração e na história do Vasco da Gama. Te amamos, Dinamite”, postou o Vasco.

Posteriormente, o Gigante da Colina fez nova postagem, desta vez com uma imagem de uma camisa do Vasco com o número 10. No canto inferior direito do número zero, uma imagem de Dinamite junto de seu autógrafo. Embaixo, a palavra “Eterno” na tipografia da Nike, nova fornecedora de material esportivo da equipe.

