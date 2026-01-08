Vasco anuncia acordo com meia-atacante Johan Rojas

Johan Rojas, de 23 anos, desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (8), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. O meia-atacante colombiano realizará exames médicos e, em seguida, assinará contrato com o Vasco. Dessa forma, o jogador celebrou o acordo na chegada a Cidade Maravilhosa.

O Vasco anunciou o primeiro reforço para a temporada de 2026. Afinal, o Gigante da Colina confirmou na madrugada desta quinta-feira (8) a contratação do meia-atacante colombiano Johan Rojas, do Monterrey, do México. O jogador chega por empréstimo com opção de compra até o fim deste ano.

“Creio que é um passo importante na minha carreira. Estou muito motivado e muito contente de chegar a um grande clube, com muita história. Estou com muita vontade de ganhar e eu vou dar o máximo do meu talento para que o clube consiga chegar a todos os objetivos nesse ano”, disse o colombiano.

Revelado pelo La Equidad, da Colômbia, Johan Rojas subiu para o profissional em 2022, mas só se destacou no ano seguinte. Ao todo, foram 69 jogos, sete gols e dez assistências ao longo de três temporadas pela equipe colombiana. De lá, seguiu para o Monterrey, do México. Sem espaço, foi emprestado para o Necaxa, do mesmo país, onde disputou 30 partidas e marcou dois gols.

