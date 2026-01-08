Ter Stegen retorna a Jedá e se junta ao Barcelona para final da Supercopa da Espanha

Ter Stegen retorna a Jedá e se junta ao Barcelona para final da Supercopa da EspanhaApós susto em treino e avaliação médica, goleiro tranquiliza torcedores e confirma presença com o elenco na decisão de domingo (11)
Marc ter Stegen vai voltar a Jedá para se juntar novamente ao elenco do Barcelona e acompanhar o time na final da Supercopa da Espanha. A informação foi confirmada pelo próprio goleiro alemão em suas redes sociais nesta quinta-feira (8).
LEIA MAIS: Ter Stegen sofre nova lesão e permanência no Barcelona está incerta
Em uma publicação no Instagram, Ter Stegen tranquilizou os torcedores e mostrou que está bem.
“Tudo certo. Treino pela manhã em Barcelona. Agora, voltando para Jeddah para me reunir outra vez com o time”, escreveu, ao compartilhar um vídeo do treino realizado nesta quinta-feira.
Capitão do Barça, o goleiro levou um susto após um problema no treino antes da semifinal contra o Athletic Bilbao e, por isso, retornou a Barcelona para passar por uma avaliação do departamento médico do clube. Mesmo assim, Ter Stegen fez questão de estar ao lado dos companheiros e sonha em levantar o troféu caso o Barça conquiste o título na final do próximo domingo (11).
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar