Ter Stegen retorna a Jedá e se junta ao Barcelona para final da Supercopa da Espanha

Após susto em treino e avaliação médica, goleiro tranquiliza torcedores e confirma presença com o elenco na decisão de domingo (11)

Marc ter Stegen vai voltar a Jedá para se juntar novamente ao elenco do Barcelona e acompanhar o time na final da Supercopa da Espanha. A informação foi confirmada pelo próprio goleiro alemão em suas redes sociais nesta quinta-feira (8).

Em uma publicação no Instagram, Ter Stegen tranquilizou os torcedores e mostrou que está bem.

“Tudo certo. Treino pela manhã em Barcelona. Agora, voltando para Jeddah para me reunir outra vez com o time”, escreveu, ao compartilhar um vídeo do treino realizado nesta quinta-feira.

Capitão do Barça, o goleiro levou um susto após um problema no treino antes da semifinal contra o Athletic Bilbao e, por isso, retornou a Barcelona para passar por uma avaliação do departamento médico do clube. Mesmo assim, Ter Stegen fez questão de estar ao lado dos companheiros e sonha em levantar o troféu caso o Barça conquiste o título na final do próximo domingo (11).