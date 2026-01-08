Sonho do Fluminense, Hulk é o artilheiro do Brasileirão na década

Desde 2021, Hulk marcou 64 gols e participou diretamente de 95 gols, somando as bolas nas redes e as assistências, de acordo com o “R10 Score”. Dessa forma, ninguém marcou mais do que o camisa 7 do Atlético. Ele, aliás, também lidera as estatísticas de finalizações (493), finalizações no gol (176) e dribles certos (283).

O Fluminense ainda não jogou a toalha por Hulk. Em busca de uma nova referência para o ataque, o Tricolor vê no camisa 7 do Atlético a solução dos problemas. Dessa forma, tenta costurar um acordo com o clube mineiro. Os números, aliás, dão razão para os tricolores. Afinal, ele é o artilheiro e o jogador com mais participações em gols no Brasileirão nesta década.

No ano passado, Hulk marcou 21 gols e deu oito assistências. Em número de gols, seria o artilheiro do Fluminense, afinal, Cano marcou 20 vezes e liderou o elenco. Ao todo, o camisa 7 do Atlético participou de 29 gols em 2025, somando gols e assistências. Todos os centroavantes do Tricolor, juntos, participaram de 35. Números que justificam o esforço por Hulk.

O Fluminense abriu conversa com o Atlético e busca um acordo. O Tricolor aguardava a rescisão, mas o Galo deseja receber compensação financeira. A multa é de R$ 60 milhões. O ex-presidente Mário Bittencourt comanda a negociação e tenta reduzir o valor.

Não há clima para a permanência de Hulk. Afinal, o jogador criticou a proposta do Atlético, assim como o projeto esportivo. Assim, não é bom para nenhuma das partes a manutenção da relação. Por outro lado, o Fluminense necessita de um centroavante de imediato e não em 2027. A novela, portanto, continua.

