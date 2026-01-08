São Paulo negocia a contratação do zagueiro Doria

Defensor teve rápida passagem pelo Tricolor em 2015 e tem contrato com o Atlas, do México, até junho de 2027

Em busca de reforços para o setor defensivo, o São Paulo tem o interesse em repatriar o zagueiro Doria, que atualmente joga pelo Atlas, do México. O Tricolor tem conversas com um representante do jogador, de 31 anos.

Doria tem contrato no futebol mexicano até junho de 2027 e negocia uma saída antecipada do Atlas. Assim, vê uma possível volta ao São Paulo como uma boa oportunidade, segundo o jornalista Jorge Nicola. Afinal, em 2015, ele teve uma breve passagem pelo Morumbis, atuando em apenas 18 partidas, com dois gols marcados.