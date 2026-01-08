Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo acerta venda de Rodriguinho ao Red Bull Bragantino

Venda garante retorno financeiro imediato ao Tricolor, que ainda pode preservar porcentagem em caso de transferência futura
O São Paulo encaminhou a venda do meia Rodriguinho ao Red Bull Bragantino, com contrato de cinco anos em Bragança Paulista. Falta apenas a assinatura dos envolvidos no negócio para que ele seja sacramentado. A informação é do “ge”. 

O contrato de Rodriguinho com o Tricolor se encerrava em 31 de dezembro e o jogador não recebeu proposta de renovação. Nesse contexto, a venda garante retorno financeiro imediato ao São Paulo e elimina custos previstos com luvas em eventual extensão contratual.

O clube detém 90% dos direitos econômicos do atleta de 21 anos e ainda pode manter porcentagem para negociação futura. Os envolvidos não divulgaram valores da transferência.

São Paulo tentou envolver Rodriguinho em troca com Botafogo

Por outro lado, a negociação encerra tentativas anteriores do São Paulo de incluir Rodriguinho em trocas com outras equipes. Em dezembro, o clube buscou um acordo com o Botafogo pela contratação de nomes como Vitinho, Savarino e Marlon Freitas. Os jogadores, no entanto, recusaram atuar pelo Tricolor, o que encerrou as conversas.

Em campo, Rodriguinho registrou em 2025 o maior número de partidas disputadas pelo clube. O meia atuou em 28 jogos e iniciou 13 como titular ao longo da temporada. Ainda assim, marcou apenas um gol e deu duas assistências. Ao todo, o jogador atua pela equipe profissional em 53 partidas desde 2023. Ao longo deste período, o jogador marcou dois gols e deus três assistências. 

 

