São Paulo acerta venda de Rodriguinho ao Red Bull Bragantino

O contrato de Rodriguinho com o Tricolor se encerrava em 31 de dezembro e o jogador não recebeu proposta de renovação. Nesse contexto, a venda garante retorno financeiro imediato ao São Paulo e elimina custos previstos com luvas em eventual extensão contratual.

O São Paulo encaminhou a venda do meia Rodriguinho ao Red Bull Bragantino, com contrato de cinco anos em Bragança Paulista. Falta apenas a assinatura dos envolvidos no negócio para que ele seja sacramentado. A informação é do “ge”.

O clube detém 90% dos direitos econômicos do atleta de 21 anos e ainda pode manter porcentagem para negociação futura. Os envolvidos não divulgaram valores da transferência.

São Paulo tentou envolver Rodriguinho em troca com Botafogo

Por outro lado, a negociação encerra tentativas anteriores do São Paulo de incluir Rodriguinho em trocas com outras equipes. Em dezembro, o clube buscou um acordo com o Botafogo pela contratação de nomes como Vitinho, Savarino e Marlon Freitas. Os jogadores, no entanto, recusaram atuar pelo Tricolor, o que encerrou as conversas.

Em campo, Rodriguinho registrou em 2025 o maior número de partidas disputadas pelo clube. O meia atuou em 28 jogos e iniciou 13 como titular ao longo da temporada. Ainda assim, marcou apenas um gol e deu duas assistências. Ao todo, o jogador atua pela equipe profissional em 53 partidas desde 2023. Ao longo deste período, o jogador marcou dois gols e deus três assistências.