Santos tenta atravessar Cruzeiro em negociação por Gerson, mas Zenit recusa proposta

Peixe tentou se aproveitar da boa relação entre Marcão Silva, pai do meio-campista, e Neymar da Silva, pai do craque santista

O Santos tentou atravessar a negociação do Cruzeiro por Gerson, do Zenit (Rússia), mas a proposta foi recusada. Segundo a “Itatiaia”, o Alvinegro, com mediação do pai de Neymar, ofereceu ao clube russo empréstimo de um ano pelo meio-campista, que tem contrato com os europeus até 2030. A proposta ainda previa que o clube paulista arcaria com 100% dos salários do jogador.

Os russos, no entanto, recusaram a proposta e deram foco para as negociações com o Cruzeiro, que avançavam bem. A diretoria do Santos tentou aproveitar a relação entre Marcão Silva, pai de Gerson, e Neymar da Silva, pai do camisa 10 santista.

A proposta do Cruzeiro por Gerson é bem diferente da feita pelo Santos. A oferta dos mineiros gira em torno de 27 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões na cotação atual), com parte do pagamento à vista, pela compra do jogador. Na última quarta-feira, dois representantes do jogador, incluindo o empresário André Cury, estiveram na Toca da Raposa II para alinhar condições com a diretoria em reunião.

Como está a negociação entre Cruzeiro Zenit por Gerson

O diretor-executivo da Raposa, Bruno Spindel, também esteve presente na reunião da última quarta. Na saída do CT, o dirigente adotou tom de cautela pela contratação de Gerson: “Passamos o dia todo negociando com o Zenit a questão do Gerson. Negociação muito difícil. Continua sendo uma negociação muito dura. A proposta, que a gente considera ousada e muito boa pelo atleta, continua na mesa. É uma negociação complexa, tem muitos detalhes importantes. Ela está travada em todos os detalhes”.

A engenharia do negócio sofreu alterações importantes nos últimos dias por exigência da comissão técnica. O Cruzeiro tentou inicialmente envolver o zagueiro Jonathan Jesus para abater o valor, mas o técnico Tite vetou a saída do defensor. Com o jogador, a Raposa já acertou as bases salariais.