Santos tenta atravessar Cruzeiro em negociação por Gerson, mas Zenit recusa proposta

Peixe tentou se aproveitar da boa relação entre Marcão Silva, pai do meio-campista, e Neymar da Silva, pai do craque santista
O Santos tentou atravessar a negociação do Cruzeiro pelo jogador Gerson, do Zenit.

A proposta santista, com mediação do pai de Neymar, consistia em empréstimo de um ano com 100% dos salários pagos.

O Zenit recusou a oferta do Santos e manteve foco na negociação com o Cruzeiro.

O Cruzeiro ofereceu cerca de R$ 170 milhões pela compra do jogador e já acertou bases salariais.

A negociação entre Cruzeiro e Zenit é descrita como 'muito difícil' e 'travada em detalhes'.

O Santos tentou atravessar a negociação do Cruzeiro por Gerson, do Zenit (Rússia), mas a proposta foi recusada. Segundo a “Itatiaia”, o Alvinegro, com mediação do pai de Neymar, ofereceu ao clube russo empréstimo de um ano pelo meio-campista, que tem contrato com os europeus até 2030. A proposta ainda previa que o clube paulista arcaria com 100% dos salários do jogador. 

Os russos, no entanto, recusaram a proposta e deram foco para as negociações com o Cruzeiro, que avançavam bem. A diretoria do Santos tentou aproveitar a relação entre Marcão Silva, pai de Gerson, e Neymar da Silva, pai do camisa 10 santista. 

A proposta do Cruzeiro por Gerson é bem diferente da feita pelo Santos. A oferta dos mineiros gira em torno de 27 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões na cotação atual), com parte do pagamento à vista, pela compra do jogador. Na última quarta-feira, dois representantes do jogador, incluindo o empresário André Cury, estiveram na Toca da Raposa II para alinhar condições com a diretoria em reunião.

Como está a negociação entre Cruzeiro Zenit por Gerson

O diretor-executivo da Raposa, Bruno Spindel, também esteve presente na reunião da última quarta. Na saída do CT, o dirigente adotou tom de cautela pela contratação de Gerson: “Passamos o dia todo negociando com o Zenit a questão do Gerson. Negociação muito difícil. Continua sendo uma negociação muito dura. A proposta, que a gente considera ousada e muito boa pelo atleta, continua na mesa. É uma negociação complexa, tem muitos detalhes importantes. Ela está travada em todos os detalhes”.

A engenharia do negócio sofreu alterações importantes nos últimos dias por exigência da comissão técnica. O Cruzeiro tentou inicialmente envolver o zagueiro Jonathan Jesus para abater o valor, mas o técnico Tite vetou a saída do defensor. Com o jogador, a Raposa já acertou as bases salariais.

O pai de Gerson, Marcão Silva, reforçou o desejo de disputar a Copa do Mundo, mas manteve o respeito ao clube atual: “Respeito muito grande pelo Zenit, pela cidade de São Petersburgo, um clube que acolheu ao Gerson, a mim e minha família. Temos o grande desejo de disputar uma Copa do Mundo, é um bom projeto, mas tudo isso é entre Cruzeiro e Zenit”.

 

