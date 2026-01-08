Reforços do Fluminense serão utilizados nas primeiras rodadas do Carioca

Reforços do Fluminense serão utilizados nas primeiras rodadas do CariocaJemmes e Guilherme Arana se destacam nas atividades no CT Carlos Castilho e já devem receber chance na estreia do Estadual
O primeiro grupo do Fluminense, com jovens e jogadores pouco utilizados, se apresentou no dia 2 de janeiro. No entanto, houve acréscimo de Guilherme Arana e Jemmes, novos contratados para a temporada. Eles estarão à disposição para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. A estreia ocorre no próximo dia 14 de janeiro, contra o Madureira, no Estádio Luso-Brasileiro, às 19h, pela primeira rodada da Taça Guanabara.
O técnico Luis Zubeldía, afinal, vai aproveitar essas partidas para observar alguns jogadores aos quais não pôde dar tanta atenção nos primeiros meses pelo Fluminense. Além disso, os reforços também ganharão atenção especial. Nesse cenário, eles devem ser utilizados já desde a primeira rodada do Estadual.
Um parágrafo à parte para John Kennedy. O atacante se reapresentou antes do grupo principal e também deve receber oportunidades. A postura do jogador chamou atenção positivamente da comissão técnica. O camisa 99 teve um 2025 abaixo e busca recuperar espaço no time tricolor.
De acordo com a informação do “ge”, os dois reforços vêm se destacando nas atividades, especialmente Arana por sua qualidade técnica. Alguns jogadores, como Santi Moreno e Lezcano, também já motraram um ponto diferente na reapresentação. Entre os jovens,Wesley Natã e Naarã Lucas também agradaram a comissão técnica nos treinos.
Pir fim, o Zubeldía terá todos os jogadores nesta quinta-feira. Afinal, o elenco principal do Tricolor se reapresenta às 14h15, no CT Carlos Castilho. Junto a isso, o Flu ainda tenta encorporá o elenco, com o atacante Hulk, do Atlético, e o meia Savarino, do Botafogo. O Tricolor segue em negociação pelos dois.