Reforços do Fluminense serão utilizados nas primeiras rodadas do Carioca

Jemmes e Guilherme Arana se destacam nas atividades no CT Carlos Castilho e já devem receber chance na estreia do Estadual / Crédito: Jogada 10

O primeiro grupo do Fluminense, com jovens e jogadores pouco utilizados, se apresentou no dia 2 de janeiro. No entanto, houve acréscimo de Guilherme Arana e Jemmes, novos contratados para a temporada. Eles estarão à disposição para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. A estreia ocorre no próximo dia 14 de janeiro, contra o Madureira, no Estádio Luso-Brasileiro, às 19h, pela primeira rodada da Taça Guanabara. O técnico Luis Zubeldía, afinal, vai aproveitar essas partidas para observar alguns jogadores aos quais não pôde dar tanta atenção nos primeiros meses pelo Fluminense. Além disso, os reforços também ganharão atenção especial. Nesse cenário, eles devem ser utilizados já desde a primeira rodada do Estadual.