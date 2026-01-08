PSG vence o Olympique nos pênaltis e é campeão da Supercopa da França pela 14ª vez

PSG vence o Olympique nos pênaltis e é campeão da Supercopa da França pela 14ª vezNo tempo normal 2 a 2, com o PSG empatando nos acréscimos. Nas penalidades, 4 a 1. Ninguém segura o Paris Saint-Germain
O PSG é, mais uma vez, campeão da Supercopa da França. Nesta quinta-feira, 8/1, venceu o Olympique de Marselha nos pênaltis, após um dramático empate por 2 a 2 no tempo normal. A partida aconteceu no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, no Kuwait, e começou com Dembélé colocando o Paris na frente no primeiro tempo. Na sequência, na etapa final, após os 30 minutos, saíram os outros gols. Greenwood, de pênalti, e Pacho, contra, viraram para o Olympique. No entanto, aos 49 minutos, Gonçalo Ramos empatou, levando a decisão para as penalidades, onde o PSG levou a melhor graças ao goleiro Chevalier, que fez duas defesas em chutes de O’Riley e Traoré.
Consequentemente, o título reforça o domínio do clube na competição. Afinal, o PSG conquistou a Supercopa pela quarta vez consecutiva. Aliás, das últimas 13 edições, venceu 12. Seus títulos são: 1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025. Por outro lado, o Olympique tentava o tetra, após vitórias em 1971, 2010 e 2011. Este duelo é considerado o maior clássico do futebol francês e, além disso, pela terceira vez decidiu a Supercopa. Na primeira, em 2010, venceu o Olympique, e na segunda, em 2020, o PSG ganhou.
Que jogo elétrico!
O primeiro tempo foi marcado por muitas jogadas e finalizações perigosas. O PSG teve maior posse de bola e finalizou mais; no entanto, o Olympique também criou boas oportunidades, com 12 chutes contra 8. Além disso, os goleiros Chevalier (PSG) e Rulli foram bastante exigidos e fizeram ótimas defesas. Ainda assim, o Paris saiu na frente com um gol aos 12 minutos. Após recuperação de bola de Vitinha, o meio-campista lançou Dembélé, que entrou na área e finalizou por cobertura, encobrindo o goleiro e correndo para comemorar o gol.
No segundo tempo, por sua vez, o Olympique voltou com tudo e criou duas ótimas chances com Igor Paixão e Gouri. Entretanto, Chevalier realizou duas defesas espetaculares e passou a ser considerado o melhor em campo. Além disso, a entrada de Aubameyang deu ainda mais poder ofensivo ao Olympique. O atacante só não marcou aos 24 minutos graças a um grande bloqueio de Pacho, zagueiro que atua ao lado de Marquinhos no atual campeão europeu e intercontinental. Contudo, aos 30 minutos, veio o lance-chave da equipe marselhesa: Aubameyang recebeu no meio de campo e lançou Greenwood, que entrou na área e, ao driblar Chevallier, foi derrubado pelo goleiro. Na cobrança, Greenwood converteu o pênalti e deixou tudo igual.
Na sequência, aos 41 minutos, o Olympique virou o placar. Greenwood recebeu pela esquerda e cruzou para a área; Pacho tentou cortar a bola, que chegava em Aubameyang, mas acabou marcando contra. Mesmo assim, o PSG não perdeu o foco. Por isso, já nos acréscimos, aos 49 minutos, os parisienses buscaram o empate em um lance incrível. O Olympique quase ampliou, mas Pacho conseguiu bloquear Aubameyang, iniciando um contra-ataque. Em seguida, Vitinha lançou Barcola, que tocou de cabeça para Gonçalo Ramos finalizar de primeira: 2 a 2 e decisão nos pênaltis. Nas penalidades, Chevalier defendendo duas cobranças e sendo determinante para mais um título do PSG.
Nos pênaltis, PSG campeão!
Para o PSG: Gonçalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes e Doue marcaram
Para o Olympique: Murillo marcou; Chevalier dendeu a cobrança de O’Riley e Traoré
