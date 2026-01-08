Prisão de dono da Outsider Tours expõe histórico de denúncias no turismo esportivo

Agência já enfrentou críticas de torcedores do Flamengo em finais continentais, que, inclusive, influenciaram no fim da parceira com o clube

A prisão de Fernando Sampaio, dono da agência Outsider Tours, reacendeu um caso que há anos atinge torcedores em viagens para grandes decisões. Apontado como responsável por mais de 600 denúncias de golpe envolvendo turismo esportivo, o empresário foi detido pela Polícia Civil de Santa Catarina na tarde de terça-feira (6), em Balneário Camboriú.

Sampaio se escondia na região após fugir da Justiça do Pará, segundo informação do G1. O empresário ganhou notoriedade ao vender pacotes para jogos de futebol e eventos automobilísticos no Brasil e no exterior. Parte significativa das reclamações envolve torcedores do Flamengo, do qual a empresa se tornou parceira por um breve período em 2022.

Os casos mais simbólicos envolvendo o clube envolviam especialmente viagens para finais da Copa Libertadores. A primeira polêmica ocorreu em 2019, mas em 2022 clientes relataram não ter recebido ingressos, voos ou hospedagem mesmo após o pagamento.

Prisão do dono da Outsider Tours

A polícia localizou o empresário em um prédio de alto padrão no centro da cidade, onde ele passava férias com a família. Após a prisão, os agentes o encaminharam ao sistema prisional catarinense.

Além do mandado expedido no Pará, ele responde a inquéritos em andamento no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em nota, a Polícia Civil de Santa Catarina informou que Sampaio comandava empresas de turismo esportivo que comercializavam pacotes para jogos e corridas, mas não cumpriam os contratos firmados.