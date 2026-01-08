Pedro antecipa retorno e se reapresenta ao Flamengo

Pedro antecipa retorno e se reapresenta ao FlamengoCentroavante iniciou a pré-temporada nesta quinta-feira (8), no CT Ninho do Urubu
Pedro decidiu antecipar o retorno aos gramados pelo Flamengo. O centroavante se reapresentou nesta quinta-feira (8), no CT do Ninho do Urubu, e iniciou a pré-temporada. Dessa forma, o jogador passou por uma bateria de exames médicos e testes físicos, como de praxe na volta das férias dos jogadores.
O elenco do Flamengo se reapresenta na próxima segunda-feira (12). Os jogadores entraram de férias logo após a final do Intercontinental contra o PSG, da França, no dia 17 de dezembro. Contudo, os atletas da base já estavam treinando no CT do Ninho do Urubu sob o comando do técnico Bruno Pivetti, visando a estreia no Carioca.
Mesmo assim, Pedro decidiu abrir mão de três dias de férias e se reapresentou. O jogador, inclusive, publicou uma foto da entrada do CT do Ninho do Urubu. Até o momento, ele é o único jogador do elenco principal que voltou a treinar. O restante é aguardado na próxima segunda, assim como o técnico Filipe Luís. Importante lembrar que na reta final da última temporada o jogador sofreu com lesões.
O Flamengo estreia no Carioca no próximo domingo (11), às 18h (de Brasília), contra a Portuguesa, no Raulino de Oliveira. O Rubro-Negro vai a campo com elenco formado por jogadores da base, majoritariamente formado por nomes da categoria sub-20. Já o time principal estreia na quarta rodada, no clássico com o Fluminense.
