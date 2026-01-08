Pedro antecipa retorno e se reapresenta ao Flamengo

Centroavante iniciou a pré-temporada nesta quinta-feira (8), no CT Ninho do Urubu / Crédito: Jogada 10

Pedro decidiu antecipar o retorno aos gramados pelo Flamengo. O centroavante se reapresentou nesta quinta-feira (8), no CT do Ninho do Urubu, e iniciou a pré-temporada. Dessa forma, o jogador passou por uma bateria de exames médicos e testes físicos, como de praxe na volta das férias dos jogadores. O elenco do Flamengo se reapresenta na próxima segunda-feira (12). Os jogadores entraram de férias logo após a final do Intercontinental contra o PSG, da França, no dia 17 de dezembro. Contudo, os atletas da base já estavam treinando no CT do Ninho do Urubu sob o comando do técnico Bruno Pivetti, visando a estreia no Carioca.