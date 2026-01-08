Pedrinho confirma chegada de Gerson nesta sexta e banca permanência de Kaio Jorge

Dono da SAF do Cruzeiro encerra novelas: meia desembarca em BH para assinar e atacante não será negociado com o Flamengo

O torcedor do Cruzeiro pode finalmente respirar aliviado e preparar a festa. Após dias de intensa negociação, o dono da SAF, Pedro Lourenço, o Pedrinho, colocou um ponto final nas especulações e confirmou oficialmente a chegada de Gerson a Belo Horizonte nesta sexta-feira (08). A declaração foi dada na saída do centro de treinamento do clube, onde o mandatário demonstrou serenidade ao garantir o desfecho positivo:

Apesar do desembarque imediato, a oficialização do reforço seguirá um rito burocrático no fim de semana. O meia passará por uma bateria de exames médicos e só deve assinar o contrato definitivo no sábado. A operação para repatriar o “Coringa” envolve cifras astronômicas: o Cruzeiro pagará um valor fixo de 27 milhões de euros (cerca de R$ 129 milhões). Além desse montante, o acordo prevê mais três milhões de euros (R$ 18 milhões) em bônus variáveis ao Zenit. O clube já reservou o número 97 para o jogador.

Pedrinho fecha porta pro Flamengo

Se a chegada de Gerson é motivo de celebração, a postura da diretoria sobre Kaio Jorge serve como uma demonstração de força no mercado. Pedro Lourenço aproveitou a entrevista para bancar a permanência do atacante, frustrando o interesse persistente do Flamengo. O time mineiro, inclusive, recusou formalmente uma terceira proposta enviada pelos cariocas.

Pedrinho foi enfático ao encerrar o assunto e blindar o elenco de possíveis assédios rivais.

“O Kaio Jorge é do Cruzeiro. Não tem proposta. Continua aqui no Cruzeiro”, disparou o gestor, sinalizando que não abrirá mão de peças fundamentais para a temporada de 2026.