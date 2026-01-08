Panathinaikos dá aval para Tetê se apresentar e iniciar trabalhos no Grêmio

Após acerto com o jogador e Panathinaikos sinalizar positivamente para proposta do Imortal, clube grego permite Tetê retornar a Porto Alegre / Crédito: Jogada 10

O Grêmio teve um avanço importante para sacramentar o retorno de Tetê. Isso porque, após alguns dias de espera, o Panathinaikos deu a liberação para o meia retornar a Porto Alegre e definir os últimos detalhes, como fazer os exames médicos e assinar o contrato com o Tricolor gaúcho. De acordo com o cronograma, o jogador deve chegar ao Aeroporto Salgado Filho na próxima segunda-feira (12), e a oficialização de sua contratação provavelmente ocorrerá somente depois desta situação. Tetê já fez movimentos de despedida ao publicar um vídeo em sua redes sociais, na última terça-feira (06/01), em que indicou sua saída do Panathinaikos. Já na última quarta (07), foi ao centro de treinamento do clube grego para dar adeus aos companheiros e funcionários.

Processo de negociação entre Grêmio e Tetê As tratativas entre o Imortal e o meia começaram antes mesmo da virada do ano, quando ele retornou a Porto Alegre para as festividades de final de ano e passar suas férias. Contudo, as tratativas progrediram apenas nos primeiros dias de 2026, quando ele já estava de volta à Grécia. O principal empecilho para o Grêmio era a intensa concorrência. Afinal, Atlético, Benfica e Flamengo tinham interesse no jogador e fizeram propostas melhores que a do clube gaúcho. A movimentação do Rubro-Negro teve influência do diretor de futebol José Boto, pois os dois trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. Portanto, apesar dos valores superiores na mesa dos gregos, a colaboração e dedicação dos representantes de Tetê foram cruciais para que o meia conseguisse encaminhar a sua volta ao Tricolor gaúcho.