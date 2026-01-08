Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras x Batalhão, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45

Verdão lidera o Grupo 27 e busca a segunda vitória na competição
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O Palmeiras enfrenta o Batalhão (TO), nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Copinha 2026. O jogo acontecerá na Arena Barueri, na cidade de Barueri, sede do grupo, localizada na região metropolitana de São Paulo. O jogo é válido pelo Grupo 27 da competição, que ainda conta com Remo (PA) e Monte Roraima (RR).

A Voz do Esporte está de prontidão para transmitir o embate, ao vivo, a partir de 18h45, com um trio parada dura. Gabriel Belmonte assume a narração, enquanto Thiago Hugoline fica nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens. Este batalhão vai dar o que falar na noite desta quinta.

Palmeiras

