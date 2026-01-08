Neymar comparece na Kings League Nations para assistir a jogo decisivo do Brasil

Neymar comparece na Kings League Nations para assistir a jogo decisivo do BrasilCraque do Santos marcou presença para apoiar os jogadores da Seleção Brasileira na competição
O astro Neymar marcou presença na Trident Arena na noite desta quinta-feira (08/1) para acompanhar a Seleção Brasileira na segunda rodada da Kings League Nations. A aparição do camisa 10 chamou a atenção do público e movimentou os bastidores do evento, que vive momento decisivo para o Brasil na competição.
Neymar chegou ao local ao lado de Cris Guedes, amigo de infância e presidente da Furia, uma das equipes participantes do torneio. O atacante do Santos, inclusive, também é presidente do clube e poderia assumir a cobrança do tradicional “pênalti do presidente” nesta quinta-feira. No entanto, a responsabilidade ficará com Kaká, outro nome de peso envolvido na Kings League. Na chegada à arena, Neymar conversou e cumprimentou o ex-jogador, em clima de descontração.
Fora das quadras da Kings League, Neymar vive fase importante em sua carreira profissional. Recentemente, o atacante renovou contrato com o Santos até o fim de 2026 e já retomou os treinamentos no CT Rei Pelé, focado na preparação para o início do Campeonato Paulista.
Dentro de campo, a situação da Seleção Brasileira na Kings League Nations é de pressão máxima. A equipe enfrenta o Catar em um confronto decisivo nesta quinta-feira (8) e precisa vencer a qualquer custo para seguir viva na competição.
