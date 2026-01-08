Neymar comparece na Kings League Nations para assistir a jogo decisivo do Brasil

O astro Neymar marcou presença na Trident Arena na noite desta quinta-feira (08/1) para acompanhar a Seleção Brasileira na segunda rodada da Kings League Nations. A aparição do camisa 10 chamou a atenção do público e movimentou os bastidores do evento, que vive momento decisivo para o Brasil na competição.

Neymar chegou ao local ao lado de Cris Guedes, amigo de infância e presidente da Furia, uma das equipes participantes do torneio. O atacante do Santos, inclusive, também é presidente do clube e poderia assumir a cobrança do tradicional “pênalti do presidente” nesta quinta-feira. No entanto, a responsabilidade ficará com Kaká, outro nome de peso envolvido na Kings League. Na chegada à arena, Neymar conversou e cumprimentou o ex-jogador, em clima de descontração.