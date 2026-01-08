Mulher denuncia ex-Corinthians por invasão a domicílio e pede medida protetiva

Mulher denuncia ex-Corinthians por invasão a domicílio e pede medida protetivaEx-esposa solicitou medida protetiva após relatar ameaças motivas pelo fim do relacionamento
O ex-volante Cristian, identificado com o Corinthians, passou a responder a uma ocorrência de invasão a domicílio, registrada pela ex-esposa na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Caetano do Sul. Além disso, a mulher solicitou medida protetiva, instrumento previsto para casos de violência doméstica, após relatar ameaças motivas pelo fim do relacionamento.
No boletim de ocorrência, registrado na noite da última quarta-feira, a mulher afirma que Cristian entrou no apartamento que pertencia ao casal sem autorização. Ele revirou o imóvel e, ainda segundo o relato, trocou a fechadura. Com isso, ela e os dois filhos do casal teriam ficado impedidos de acessar a residência.
A ex-esposa e as crianças estavam em Florianópolis desde o fim do ano. Durante o período das celebrações, ainda conforme o boletim, o ex-volante teria ido ao apartamento com a intenção de buscar provas de um suposto novo relacionamento da ex-mulher.
Medida protetiva
Além da invasão ao imóvel, a ex-companheira também relatou à polícia o recebimento de ameaças. As mensagens e abordagens, segundo ela, estariam ligadas à suspeita de que teria iniciado um novo vínculo afetivo após a separação.
No registro, a vítima afirma que a troca da fechadura teve como objetivo impedir que ela e os filhos retornassem ao apartamento após o fim da viagem. O caso segue sob apuração da Delegacia de Defesa da Mulher.
