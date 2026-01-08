Mirassol x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h45

Times brigam por liderança da chave. Mirassol, com 100% de aproveitamento, já está na fase seguinte da Copa São Paulo

Mirassol e Sport se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 20h30, no Bálsamo, pela terceira rodada do Grupo 4 desta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os paulistas, já classificados, somam seis pontos, contra quatro dos pernambucanos, que precisam de um empate para avançar. No outro duelo da chave, Linense (ES) e Forte se enfrentam às 18h15.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar o jogo, ao vivo, a partir de 19h45. Christian Rafael narra com o suporte de Cleyton Santos nos comentários e Gabo Ferreira na reportagem.