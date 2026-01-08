México aplica maior goleada da história da Kings League na Índia: 18 a 2

O México não tomou nenhum conhecimento da Índia nesta quinta-feira (08/1), na Trident Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Kings League Nations. Os mexicanos passaram um verdadeiro caminhão e venceram por 18 a 2. Agora, os latinos seguem vivos na briga por uma vaga na próxima fase.

O atropelo começa cedo

A Índia sofreu muito por conta de não ter um goleiro em sua meta. Afinal, o arqueiro titular foi expulso contra a Indonésia e, sem um reserva, um atleta de linha acabou assumindo durante todo o embate. E os indianos ainda abriram o placar com Bhagawati. Contudo, o México logo construiu sua longa e tranquila vitória. Monterde e André Silva marcaram duas vezes cada e Kadavath, contra, definiu o 5 a 1 ainda no primeiro tempo.