Mercado da Bola: Gerson confirmado no Cruzeiro e outras movimentações que agitaram a quinta-feira (8)Gerson confirmado no Cruzeiro, Juventus estipula preço por Arthur, clássico alemão por Rayan, e muito mais!
A novela da transferência de Gerson para o Cruzeiro finalmente chegou ao fim. Mas os clubes brasileiros seguem se movimentando para reforçar seus elencos para 2026. Tem disputa de clubes alemães por Rayan, do Vasco, time europeu estipulando preço para avenda de jogador e muito mais. Quer ficar por dentro? Veja o resumo do dia do mercado no Jogada10!
Gerson confirmado no Cruzeiro
Após dias de intensa negociação, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, colocou um ponto final nas especulações e confirmou oficialmente a chegada de Gerson a Belo Horizonte nesta sexta-feira (08). A declaração foi dada na saída do centro de treinamento do clube: “Está tudo tranquilo… chega amanhã (sexta)”.
Apesar do desembarque imediato, a oficialização do reforço seguirá um rito burocrático no fim de semana. O meia passará por uma bateria de exames médicos e só deve assinar o contrato definitivo no sábado. A operação para repatriar o “Coringa” envolve cifras astronômicas: o Cruzeiro pagará um valor fixo de 27 milhões de euros (cerca de R$ 129 milhões). Além desse montante, o acordo prevê mais três milhões de euros (R$ 18 milhões) em bônus variáveis ao Zenit. O clube já reservou o número 97 para o jogador.
Antes do acerto entre Gerson e Cruzeiro, no entanto, o Santos tentou atravessar a negociação, mas a proposta foi recusada. Segundo a “Itatiaia”, o Alvinegro, com mediação do pai de Neymar, ofereceu ao clube russo empréstimo de um ano pelo meio-campista, que tem contrato com os europeus até 2030. A proposta ainda previa que o clube paulista arcaria com 100% dos salários do jogador.
Os russos, no entanto, recusaram a proposta e deram foco para as negociações com o Cruzeiro, que chegaram ao fim de maneira positiva para a Raposa. A diretoria do Santos tentou aproveitar a relação entre Marcão Silva, pai de Gerson, e Neymar da Silva, pai do camisa 10 santista. Porém, a proposta de 30 milhões de euros (R$ 188,6 milhões no câmbio atual) seduziram os russos. Assim, Gerson será o jogador mais caro da história do futebol brasileiro.
Kaio Jorge fica no Cruzeiro
Na mesma entrevista em que confirmou a chegada de Gerson, Pedro Lourenço bancou a permanência de Kaio Jorge na Raposa, frustrando o interesse do Flamengo. O time mineiro, inclusive, recusou formalmente uma terceira proposta enviada pelos cariocas.
Pedrinho foi enfático ao encerrar o assunto e blindar o elenco de possíveis assédios rivais: “O Kaio Jorge é do Cruzeiro. Não tem proposta. Continua aqui no Cruzeiro”, disparou o gestor, sinalizando que não abrirá mão de peças fundamentais para a temporada de 2026.
Juventus define preço por Arthur
O Grêmio abriu conversas com a Juventus na tentativa de sacramentar a permanência em definitivo do meio-campista Arthur. As tratativas estão em estágio inicial, mas o clube italiano já estipulou o valor para a venda do volante. A Velha Senhora entende que o valor ideal gira em torno de dez milhões de euros (quase R$ 63 milhões na cotação atual). A informação é do jornalista italiano Nico Schira.
Arthur retornou ao Imortal no segundo semestre do ano passado por empréstimo. Inicialmente, ele permanece no Tricolor gaúcho até junho deste ano. A volta do meio-campista causou um impacto positivo na equipe gaúcha, não apenas pelas boas atuações, mas por permitir que o Grêmio se tornasse mais criativo.
Duelo de gigantes por Rayan, do Vasco
O atacante Rayan, revelação do Vasco no Brasileirão 2025 atraiu os holofotes de mais dois clubes do outro lado do Atlântico: os rivais alemães Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que já iniciaram contatos para avaliar a possibilidade de levar o jovem talento, já observado há meses, especialmente pelos bávaros. A informação é da “ESPN”.
O clube carioca, no entanto, não pretende abrir mão facilmente de sua joia. Embora a multa rescisória esteja fixada em 80 milhões de euros (R$ 503 milhões), dirigentes cruz-maltinos consideram aceitável uma negociação na faixa dos 50 milhões de euros (R$ 315 milhões), valor ainda expressivo para os padrões nacionais.
Flamengo entra na briga por Andrew
Além de atacante, o Flamengo quer contratar um goleiro para a temporada 2026. E vê em Andrew, brasileiro do Gil Vicente (POR), um bom nome para fazer sombra a Agustín Rossi neste mercado. Dessa forma, o clube apresentou uma proposta de pré-contrato ao jogador de 24 anos.
Segundo a “ESPN”, em publicação nesta quinta-feira (8/1), o Rubro-Negro já está em contato com o próprio Gil Vicente, time que detém 70% de seus direitos. Por mais que não precise da anuência do clube português para o pré-contrato, o contato visa antecipar a chegada do arqueiro – titular absoluto do time. Assim, precisa negociar com o time europeu.
Vegetti negocia com Cerro Porteño
Artilheiro do Brasil na temporada passada com 27 gols, Vegetti está sendo cobiçado no mercado sul-americano. O Cerro Porteño, do Paraguai, negocia a contratação do atacante do Vasco, como revelou o diretor esportivo Enrique Biedermann ao portal ABC Deportes.
“É real a informação. Estamos trabalhando para isso. Não é uma negociação fácil. Ele é um grande jogador, mas é uma negociação extremamente complicada. Não é impossível, mas é complicada”.
Atlético anuncia acordo por Maycon, que já desembarcou em Belo Horizonte
O Atlético anunciou um princípio de acordo para a contratação do volante Maycon, que estava no Corinthians. O clube mineiro revelou que acertou as bases contratuais com o jogador após um pré-acordo com o Shakhtar Donetsk (Ucrânia), dono dos direitos econômicos do atleta.
O jogador desembarcou em Belo Horizonte no fim da tarde desta quinta-feira (8) e já falou como jogador do Atlético. Maycon justificou a troca de clube dizendo que o projeto do time mineiro é “atrativo para os jogadores”. Assim, o volante passará pelos tradicionais exames médicos para a assinatura do contrato e o anúncio oficial por parte do Galo.
São Paulo negocia com Doria
Em busca de reforços para o setor defensivo, o São Paulo tem o interesse em repatriar o zagueiro Doria, que atualmente joga pelo Atlas, do México. O Tricolor tem conversas com um representante do jogador, de 31 anos.
Doria tem contrato no futebol mexicano até junho de 2027 e negocia uma saída antecipada do Atlas. Assim, vê uma possível volta ao São Paulo como uma boa oportunidade, segundo o jornalista Jorge Nicola. Afinal, em 2015, ele teve uma breve passagem pelo Morumbis, atuando em apenas 18 partidas, com dois gols marcados.
Vasco anuncia acordo por Rojas
O Vasco anunciou o primeiro reforço para a temporada de 2026. Afinal, o Gigante da Colina confirmou na madrugada desta quinta-feira (8) a contratação do meia-atacante colombiano Johan Rojas, do Monterrey, do México. O jogador chega por empréstimo com opção de compra até o fim deste ano.
Johan Rojas, de 23 anos, desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (8), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. O meia-atacante colombiano realizará exames médicos e, em seguida, assinará contrato com o Vasco, que segue ativo no mercado.
São Paulo vende Rodriguinho ao RB Bragantino
O São Paulo encaminhou a venda do meia Rodriguinho ao Red Bull Bragantino, com contrato de cinco anos em Bragança Paulista. Falta apenas a assinatura dos envolvidos no negócio para que ele seja sacramentado. A informação é do “ge”.
O contrato de Rodriguinho com o Tricolor se encerrava em 31 de dezembro e o jogador não recebeu proposta de renovação. Nesse contexto, a venda garante retorno financeiro imediato ao São Paulo e elimina custos previstos com luvas em eventual extensão contratual.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente