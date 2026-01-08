Mercado da bola desta quinta (8/1) tem tentativa de chapéu por Gerson

Santos faz tentativa por volante do Zenit (RUS), enquanto Red Bull Bragantino e Vasco se reforçam; veja as principais negociações / Crédito: Jogada 10

Com o passar dos dias na janela de transferências, mais negociações saem do papel nos clubes brasileiros. E, nesta quinta-feira (8/1), foi dia de acordos fechados e até mesmo tentativa de “chapéu”. Quer saber quais? Fique aqui com o Jogada10 e saiba tudo do mercado da bola! LEIA MAIS: Flamengo não desiste e faz nova proposta por Kaio Jorge, do Cruzeiro

Vasco anuncia acordo por Rojas O Vasco anunciou o primeiro reforço para a temporada de 2026. Afinal, o Gigante da Colina confirmou na madrugada desta quinta-feira (8) a contratação do meia-atacante colombiano Johan Rojas, do Monterrey, do México. O jogador chega por empréstimo com opção de compra até o fim deste ano. Johan Rojas, de 23 anos, desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (8), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. O meia-atacante colombiano realizará exames médicos e, em seguida, assinará contrato com o Vasco, que segue ativo no mercado. São Paulo vende Rodriguinho ao RB Bragantino O São Paulo encaminhou a venda do meia Rodriguinho ao Red Bull Bragantino, com contrato de cinco anos em Bragança Paulista. Falta apenas a assinatura dos envolvidos no negócio para que ele seja sacramentado. A informação é do “ge”. O contrato de Rodriguinho com o Tricolor se encerrava em 31 de dezembro e o jogador não recebeu proposta de renovação. Nesse contexto, a venda garante retorno financeiro imediato ao São Paulo e elimina custos previstos com luvas em eventual extensão contratual.