Mercado da bola (8/1): Vegetti pode deixar o Vasco, e Atlético supera Corinthians

Cruz-Maltino pode negociar centroavante com o Cerro (PAR); Galo leva Maycon, e São Paulo quer repatriar Doria / Crédito: Jogada 10

Os times brasileiros seguem se movimentando no mercado para reforçar seus elencos para 2026. E, nesta quinta-feira (8/1), já tivemos diversas novidades. Há clássico carioca por goleiro “europeu”, possível adeus do Pirata Vegetti no Vasco, e uma tentativa de repatriação por parte do São Paulo. Quer ficar por dentro? Fique aqui com o Jogada10! LEIA MAIS: Flamengo não desiste e faz nova proposta por Kaio Jorge, do Cruzeiro

Flamengo entra na briga por Andrew Além de atacante, o Flamengo quer contratar um goleiro para a temporada 2026. E vê em Andrew, brasileiro do Gil Vicente (POR), um bom nome para fazer sombra a Agustín Rossi neste mercado. Dessa forma, o clube apresentou uma proposta de pré-contrato ao jogador de 24 anos. Segundo a “ESPN”, em publicação nesta quinta-feira (8/1), o Rubro-Negro já está em contato com o próprio Gil Vicente, time que detém 70% de seus direitos. Por mais que não precise da anuência do clube português para o pré-contrato, o contato visa antecipar a chegada do arqueiro – titular absoluto do time. Assim, precisa negociar com o time europeu. Vegetti negocia com Cerro Porteño Artilheiro do Brasil na temporada passada com 27 gols, Vegetti está sendo cobiçado no mercado sul-americano. O Cerro Porteño, do Paraguai, negocia a contratação do atacante do Vasco, como revelou o diretor esportivo Enrique Biedermann ao portal ABC Deportes. “É real a informação. Estamos trabalhando para isso. Não é uma negociação fácil. Ele é um grande jogador, mas é uma negociação extremamente complicada. Não é impossível, mas é complicada”.

Mercado quente: Atlético anuncia acordo por Maycon O Atlético anunciou um princípio de acordo para a contratação do volante Maycon, que estava no Corinthians. O clube mineiro revelou que acertou as bases contratuais com o jogador após um pré-acordo com o Shakhtar Donetsk, dono dos direitos econômicos do atleta. Maycon é esperado em Belo Horizonte no fim da tarde desta quinta-feira (8). Assim, o volante passará pelos tradicionais exames médicos para a assinatura do contrato e o anúncio oficial por parte do Galo. São Paulo negocia com Doria Em busca de reforços para o setor defensivo, o São Paulo tem o interesse em repatriar o zagueiro Doria, que atualmente joga pelo Atlas, do México. O Tricolor tem conversas com um representante do jogador, de 31 anos.