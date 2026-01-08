Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercado da bola (8/1): Vegetti pode deixar o Vasco, e Atlético supera Corinthians

Mercado da bola (8/1): Vegetti pode deixar o Vasco, e Atlético supera Corinthians

Cruz-Maltino pode negociar centroavante com o Cerro (PAR); Galo leva Maycon, e São Paulo quer repatriar Doria
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os times brasileiros seguem se movimentando no mercado para reforçar seus elencos para 2026. E, nesta quinta-feira (8/1), já tivemos diversas novidades. Há clássico carioca por goleiro “europeu”, possível adeus do Pirata Vegetti no Vasco, e uma tentativa de repatriação por parte do São Paulo. Quer ficar por dentro? Fique aqui com o Jogada10!

LEIA MAIS: Flamengo não desiste e faz nova proposta por Kaio Jorge, do Cruzeiro

Flamengo entra na briga por Andrew

Além de atacante, o Flamengo quer contratar um goleiro para a temporada 2026. E vê em Andrew, brasileiro do Gil Vicente (POR), um bom nome para fazer sombra a Agustín Rossi neste mercado. Dessa forma, o clube apresentou uma proposta de pré-contrato ao jogador de 24 anos.

Segundo a “ESPN”, em publicação nesta quinta-feira (8/1), o Rubro-Negro já está em contato com o próprio Gil Vicente, time que detém 70% de seus direitos. Por mais que não precise da anuência do clube português para o pré-contrato, o contato visa antecipar a chegada do arqueiro – titular absoluto do time. Assim, precisa negociar com o time europeu.

Vegetti negocia com Cerro Porteño

Artilheiro do Brasil na temporada passada com 27 gols, Vegetti está sendo cobiçado no mercado sul-americano. O Cerro Porteño, do Paraguai, negocia a contratação do atacante do Vasco, como revelou o diretor esportivo Enrique Biedermann ao portal ABC Deportes.

“É real a informação. Estamos trabalhando para isso. Não é uma negociação fácil. Ele é um grande jogador, mas é uma negociação extremamente complicada. Não é impossível, mas é complicada”.

Mercado quente: Atlético anuncia acordo por Maycon

O Atlético anunciou um princípio de acordo para a contratação do volante Maycon, que estava no Corinthians. O clube mineiro revelou que acertou as bases contratuais com o jogador após um pré-acordo com o Shakhtar Donetsk, dono dos direitos econômicos do atleta.

Maycon é esperado em Belo Horizonte no fim da tarde desta quinta-feira (8). Assim, o volante passará pelos tradicionais exames médicos para a assinatura do contrato e o anúncio oficial por parte do Galo.

São Paulo negocia com Doria

Em busca de reforços para o setor defensivo, o São Paulo tem o interesse em repatriar o zagueiro Doria, que atualmente joga pelo Atlas, do México. O Tricolor tem conversas com um representante do jogador, de 31 anos.

Doria tem contrato no futebol mexicano até junho de 2027 e negocia uma saída antecipada do Atlas. Assim, vê uma possível volta ao São Paulo como uma boa oportunidade, segundo o jornalista Jorge Nicola. Afinal, em 2015, ele teve uma breve passagem pelo Morumbis, atuando em apenas 18 partidas, com dois gols marcados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

botafogo Corinthians flamengo São Paulo Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar