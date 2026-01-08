Maycon desembarca Belo Horizonte e revela por que trocou Corinthians pelo Atlético-MG

“O projeto do Atlético é muito atrativo para os jogadores, nos agrada bastante. Era uma negociação de três pontos: tinha o Atlético e o Corinthians, mas também tinha o Shakhtar (Donetsk, da Ucrânia) envolvido. Tínhamos que ver todos os pontos. Fico feliz de estar aqui”, declarou no desembarque.

O meio-campista Maycon desembarcou em Belo Horizonte nesta quinta-feira (8) para assinar com o Atlético-MG e realizar exames médicos. No aeroporto, o jogador atendeu a imprensa e revelou o motivo que o fez trocar o Corinthians, clube do qual foi capitão na conquista da Copa do Brasil, pelo Galo. Para o atleta, o projeto do clube mineiro é “atrativo para os jogadores”.

O volante atuava pelo Corinthians por empréstimo desde 2022, quando a Rússia e Ucrânia entraram em guerra, contexto que levou ao retorno do atleta ao Brasil. O contrato do meio-campista com o Timão acabou no dia 31 de dezembro, o que abriu possibilidade do acordo com o Atlético. O acordo entre o clube mineiro e os ucranianos é semelhante ao proposto pelo Corinthians: o jogador chega sem custos e o clube europeu preserva 50% dos direitos econômicos de Maycon, que deve assinar por três anos com o Galo.

Maycon vai jogar com cunhado no Atlético-MG

No Atlético-MG, Maycon atuará ao lado do zagueiro Lyanco, seu cunhado. O meio-campista confessou que conversou com o defensor sobre a transferência, mas negou que o bate-papo tenha influenciado na decisão de trocar de clube: “Conversei com o Lyanco, mas a gente deixa a parte familiar de lado. O Atlético me atraiu muito, foi o que mais pesou na decisão. Vou me entregar ao máximo. Os objetivos do ano estão claros. Eu espero, junto com meus companheiros, alcançar todos eles”, finalizou.

Maycon foi revelado pelo Corinthians em 2016 e, antes de se firmar no clube que defendeu a maior parte da carreira, atuou por empréstimo na Ponte Preta. Em 2018, o volante foi negociado com o Shakhtar Donetsk por 6,6 milhões de euros. Na equipe da Ucrânia, o volante disputou 98 partidas e marcou oito gols até 2022, quando retornou ao Timão.

Somando todas as passagens do jogador Alvinegro, Maycon disputou 245 partidas, marcou 18 gols e deu 13 assistências. Pelo clube, conquistou três Paulistões (2017, 2018 e 2019), um Brasileirão (2017) e uma Copa do Brasil (2025).