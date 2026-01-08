Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Matheus Carvalho passa por cirurgia e desfalca o Vasco por pelo menos seis meses

Volante sofreu grave lesão no joelho esquerdo durante aquecimento da partida de ida da Copa do Brasil, diante do Corinthians
Matheus Carvalho operou o joelho esquerdo na manhã desta quinta-feira (8) em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro. O jogador do Vasco rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA), meniscos e ligamentos colaterais no aquecimento da partida de ida da decisão da Copa do Brasil. Na ocasião, o Cruz-Maltino visitou o Corinthians em dezembro, em São Paulo.

O procedimento cirúrgico foi considerado um sucesso. Dias após a lesão, o Vasco trabalhava com um prazo de oito a 12 meses para recuperação. Agora, a previsão para o retorno do volante é de, pelo menos, seis meses.

No entanto, a volta aos gramados dependerá de como o jogador reagirá aos processos de recuperação, em etapas como o pós-operatório e a fisioterapia.

O volante Matheus Carvalho perdeu espaço na reta final da temporada. No total, disputou 39 partidas em 2025.

