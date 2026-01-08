Marlon Freitas agradece confiança do Palmeiras e analisa briga por posição em apresentação

Jogador foi apresentado nesta quinta-feira (8) na Academia de Futebol, centro de treinamento do Verdão / Crédito: Jogada 10

O volante Marlon Freitas foi apresentado pelo Palmeiras nesta quinta-feira (8) na Academia de Futebol. O jogador é o primeiro e, até o momento, único reforço do Verdão para a temporada. Em entrevista coletiva, o jogador agradeceu o interesse do clube e revelou bastidores da negociação. “Grande oportunidade na minha carreira e para a minha família. Entendi, e o Botafogo também, que era o fim de um ciclo vitorioso. Não foi fácil, pela história e tudo que foi feito, mas tudo tem começo, meio e fim. O Palmeiras confiou no meu trabalho. Estou feliz, fui bem recebido por todos. O Palmeiras tem uma estrutura de excelência. Estou feliz por estar aqui, quero agradecer ao Palmeiras pela oportunidade”, começou o jogador de 31 anos.

Na sequência, Marlon Freitas revelou bastidores da negociação. Segundo a presidente do clube, Leila Pereira, o jogador já era monitorado pela equipe há algum tempo. “Já tinha uma conversa com a diretoria do Palmeiras e, quando estava em estágio avançado, o Abel me mandou uma mensagem. Tomei um susto quando vi. Deu um “boa tarde” e não respondeu mais (risos). Tivemos um probleminha na negociação, o que faz parte. Quando resolveu, ele fez uma chamada de vídeo”, relatou o atleta. Disputa por vaga e função na equipe do Palmeiras Na mesma coletiva, Marlon Freitas comentou a concorrência no setor de meio-campo e rasgou elogios aos companheiros de equipe. O meio-campista mostrou não se importar com a disputa e afirmou que a competitividade melhora a equipe. “São grandes jogadores: Andreas Pereira, (Lucas) Evangelista voltando, o (Emiliano) Martínez. São vários jogadores na posição. Venho para agregar, para aprender com eles e passar o que aprendi na caminhada. Quem ganha é o Palmeiras, são vários jogadores de qualidade. Quando você tem disputa entre jogadores de qualidade, que passaram por grandes clubes, a competitividade interna fica grande e potencializa todo mundo. Tem que trabalhar muito”, concluiu o novo camisa 27 do Verdão. Por fim, o jogador analisou as funções que pode desempenhar na equipe. Marlon Freitas revelou que ainda não conversou com Abel Ferreira sobre tática, mas se colocou à disposição para atuar tanto na função de primeiro quanto de segundo volante: “Ainda não conversamos sobre isso, mas consigo fazer tanto de primeiro volante quanto de segundo volante. Futebol mudou muito, o (camisa) oito está virando cinco, o 10 está virando oito. Vai depender do mister Abel. E vi neste início que ele dá muita liberdade para o atleta e aí é minha tomada de decisão também”.

“Acredito que o Palmeiras me escolheu pelas características, que posso potencializar a equipe. O primeiro jogador da Série A em passes longos, essa é uma das minhas características. A comissão pede muito o movimento em diagonal. Temos atacantes que atacam a profundidade, vai casar com minha característica. Tem coisa para evoluir no meu jogo, mas o Abel conhece minhas características, agora estamos do mesmo lado. Tenho certeza que ele vai ajudar bastante”, finalizou o jogador. Veja outros trechos da apresentação de Marlon Freitas Sobre deixar o Botafogo: “Não foi fácil, tem que ser verdadeiro. Pela história feita, já agradeci ao Botafogo pela oportunidade.Não tem como apagar. O ciclo chegou ao fim, todos entendemos isso, o clube também. Cabeça boa, as pessoas vão falar muita coisa, mas caráter e respeito pelo Botafogo nunca vão faltar. Chegou ao fim o ciclo, é uma nova história. Desfrutar de cada momento, do grande clube que é o Palmeiras. É um clube que quer voltar a ganhar grandes títulos, fiz a escolha certa, porque tenho esta vontade de ser protagonista. Vai ser um grande casamento” Sobre a piscadinha em duelo contra o Palmeiras: “É um assunto delicado, que não gosto de comentar, mas foi bom perguntar. Uma coisa que não vão ver o Marlon fazer. Foi um gesto infeliz da minha parte, não fui educado desta forma. Não quis desrespeitar, senão não estaria aqui. Pedi desculpa aos torcedores do Botafogo que ficaram magoados, mas também aos do Palmeiras. Peço desculpas, não foi minha intenção. O gesto não vai se repetir. Foi difícil para mim, mas em nenhum momento me posicionei. Só vou mudar isso dentro de campo, com trabalho, dedicação, caráter”.