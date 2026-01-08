Leila Pereira defende gestão e explica planejamento do Palmeiras para a temporada

“Adoro recomeços. 2025 foi um ano difícil para a gente. Acho que é uma virtude do Palmeiras ter uma presidente equilibrada. Em 2025 batemos na trave por três vezes. Isso comprova que nem tudo que fizemos estava incorreto. Então o que nós estamos fazendo esse ano são alguns ajustes para que a bola não bata mais na trave e entre no gol”, iniciou a dirigente.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, saiu em defesa da própria gestão em pronunciamento durante a apresentação do volante Marlon Freitas. A mandatária do clube fez um autoelogio ao “equilíbrio” da sua gestão e afirmou que os vices da última temporada (Paulistão, Libertadores e Brasileirão) não são sinônimos de incompetência.

Na sequência, Leila explicou o planejamento do Palmeiras para a temporada. A presidente do Verdão afirmou que toma decisões em conjunto com outros profissionais do clube, não com base em “orientações externas”. A dirigente ainda afirmou que esse modelo de gestão garante tranquilidade para quem trabalha no clube.

“Eu administro o Palmeiras pensando no melhor para o clube. E, principalmente, conversando com os nossos profissionais, que trabalham aqui diariamente conosco. Eu não sigo orientações externas, por isso que todos os nossos atletas e profissionais têm o mais alto nível de tranquilidade para trabalhar. Só com tranquilidade você consegue detectar os problemas e tentar solucioná-los”.

Leila rasga elogios a Marlon Freitas, reforço do Palmeiras

Na sequência, Leila Pereira apresentou o primeiro e, até o momento, único reforço do Palmeiras para a temporada, o volante Marlon Freitas. A dirigente relembrou as conquistas do volante pelo Botafogo, seu último clube, e afirmou que o Verdão já monitorava o atleta há algum tempo.

“Vamos começar 2026 de uma forma muito positiva, apresentando esse grande atleta, o Marlon (Freitas). Seja muito bem-vindo Marlon. Ele foi o capitão do Botafogo na conquista do Brasileiro e da Libertadores, um ano fantástico (2024). Era um atleta que já estava em nosso radar e finalmente conseguimos trazer esse grande atleta. Não tenho dúvida que vai nos ajudar em nosso objetivo, a conquista de títulos. Esse ano vai ser bem complicado. Muitas competições e paralisação no meio do ano”.