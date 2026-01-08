Juventus estipula valor para vender Arthur ao Grêmio; confira

Volante retorna ao Imortal por empréstimo em 2025 e vínculo expira em junho deste ano. Negociações entre os clubes estão em estágio inicial / Crédito: Jogada 10

O Grêmio abriu conversas com a Juventus na tentativa de sacramentar a permanência em definitivo do meio-capista Arthur. As tratativas continuam em estágio inicial e a Velha Senhora já estipulou um valor para vender o volante. No caso, o clube italiano entende que o valor ideal gire em torno de dez milhões de euros (quase R$ 63 milhões na cotação atual). A informação é do jornalista italiano Nico Schira. Arthur retornou ao Imortal no segundo semestre do ano passado por empréstimo. Inicialmente, ele permanece no Tricolor gaúcho até junho deste ano. A volta do meio-campista causou um impacto positivo imediato na equipe gaúcha. Afinal, o jogador rapidamente acumulou boas atuações e permitiu que o Grêmio se tornasse mais criativo. Além de estabelecer uma certa dependência em atuações inspiradas do volante para ter apresentações coletivas elogiáveis.

Outra comprovação desse cenário é que desde o seu retorno ao Tricolor gaúcho, Arthur atuou em 13 ocasiões e foi ausência em quatro jogos. Nas partidas em que esteve fora, o rendimento do time teve um declínio, com somente uma vitória sobre o Sport na última rodada do Brasileirão, que já estava rebaixado, além de um empate com o Botafogo e duas derrotas para o Bahia e o próprio Glorioso. Além disso, o aproveitamento do Imortal no Brasileirão de 2025 com o volante em campo chegou a ser o quinto melhor no torneio. No caso, inferior somente a Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. Grêmio procura meia no mercado O técnico Luis Castro indicou a contratação de um meio-campista com características ofensivas como uma de suas exigências. No caso, um jogador que tenha o costume de entrar na área do oponente e capacidade goleadora. Simultaneamente ao processo de mapeamento de mercado para identificar um candidato a reforço e o processo de contratação já em curso, inicialmente o plano do comandante português era dar mais espaço a Monsalve logo nos primeiros compromissos da temporada. Contudo, ele precisará passar por uma nova cirurgia e não terá condições de atuar logo no Gauchão.