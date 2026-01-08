Jornal espanhol alfineta Fifa depois de atuação de gala de Raphinha: “Superestrela”

Ausência de brasileiro na premiação do “The Best”, da Fifa, ainda causa desdobramentos repletos de reclamações / Crédito: Jogada 10

A não presença do atacante Raphinha entre os melhores jogadores na premiação “The Best”, que conta com a organização da Fifa, continua sendo assunto pelo mundo. Isso porque, após o brasileiro se sobressair novamente, o jornal “Mundo Deportivo”, da Espanha, decidiu alfinetar a entidade máxima do futebol. A crítica ocorreu depois da goleada do Barcelona por 5 a 0 sobre o Athletic Bilbao, pela semifinal da Supercopa do Rei, na última quarta-feira (07/01). Na oportunidade, o camisa 11 anotou dois gols. “Raphinha superestrela. Ele não receberá reconhecimento da Fifa, mas Raphinha continua a impressionar os torcedores do Barça. O brasileiro, que não brilhou contra o Espanyol no clássico do último sábado, compensou em grande estilo, contribuindo ativamente para a classificação do Barça para a final da Supercopa da Espanha”, argumentou o veículo.

As condenações feitas sobre a Fifa têm como motivo a exclusão de Raphinha no time ideal da entidade da temporada passada. A escalação foi divulgada na premiação que ocorreu em dezembro de 2025. Inclusive, o descontentamento ocorre porque o brasileiro foi um dos jogadores de maior destaque na última temporada e dá indícios que repetirá a performance com o bom início na atual, já que até o momento fez nove gols em 16 jogos. Comandante alemão defende Raphinha Hansi Flick, treinador do Barcelona, foi um dos que manifestaram sua discordância com a eleição. “Eu não ligo para essas situações de quem é o melhor ou qual o melhor time titular, mas o “The Best Fifa XI” é uma piada. É realmente uma piada. Quando eu vi que Raphinha não estava… é inacreditável!”, frisou. Em seguida, o treinador citou as proezas de Raphinha para reforçar seu argumento.

“Raphinha foi o jogador que mais influenciou nesta equipe na temporada passada. Na Champions League, Raphinha teve 22 participações em gols (13 gols e 9 assistências). O melhor na Champions League. Você vê as partidas que ele jogou e quantos gols marcou e deu assistências…é inacreditável!”, complementou. Destaque em 24/25 O atacante foi um dos jogadores que mais se sobressaiu pelo Barcelona ao lado de Lamine Yamal no período. A fase de destaque ficou evidente também nos números que entregou. Isso porque somou 34 gols e 22 assistências em 57 partidas. De acordo com a Fifa, a escolha do 11 ideal usa como critério votos de torcedores e uma seleta lista de especialistas que a própria Fifa escolhe. Neste esquema, a definição de cada um dos grupos tem o mesmo valor, de 50%, no resultado final.