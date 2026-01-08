Joia de 16 anos faz quatro gols em atropelo histórico do Palmeiras na Copinha: 9 a 0

Joia de 16 anos faz quatro gols em atropelo histórico do Palmeiras na Copinha: 9 a 0Eduardo Conceição brilha em goleada arrasadora sobre o Batalhão-TO; Verdão segue, portanto, com 100% de aproveitamento na Copinha
Em noite inesquecível para Eduardo Conceição, de apenas 16 anos, o Palmeiras aplicou uma sonora goleada por 9 a 0 sobre o Batalhão-TO nesta terça-feira (8/1), pela segunda rodada do Grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
A joia alviverde deu show ao marcar quatro gols, um deles uma pintura com direito a chapéu, e ainda distribuiu duas assistências. Sorriso também foi destaque com um hat-trick, enquanto Victor Gabriel e Coutinho completaram a festa na Arena Barueri.
O resultado repete, assim, a maior vitória do Palmeiras na história da Copinha, já que na estreia de 2025 o time havia vencido o Náutico-RR pelo mesmo placar. Além disso, a goleada se tornou a mais expressiva da atual edição, ao igualar o feito do Coritiba contra o Real-RR.
Situação no grupo
Com o triunfo, o Verdão chega a seis pontos e mantém 100% de aproveitamento na liderança isolada da chave. Entretanto, a classificação não veio antecipadamente, visto que o Monte Roraima derrotou por 3 a 1 o Remo por 3 a 1 e soma os mesmos três pontos dos paraenses.
Para o Palmeiras ficar fora, seria necessário um cenário improvável: derrota por seis gols para o Remo e vitória do Monte Roraima sobre o Batalhão. A rodada decisiva ocorre no domingo, com Monte Roraima x Batalhão às 8h45 e, logo depois, Palmeiras x Remo às 11h.
O jogo
O Batalhão só conseguiu resistir até os 18 minutos de jogo, quando Sorriso abriu o placar em jogada individual. A partir daí, Eduardo Conceição começou seu espetáculo: primeiro serviu Victor Gabriel para ampliar, depois marcou um golaço ao aplicar um chapéu no defensor. Pouco depois, uma confusão resultou na expulsão de Arthur, lateral alviverde, e Acklla, volante do Batalhão. Eduardo manteve o brilho ao fazer cruzamento para Coutinho marcar de cabeça e, em seguida, anotar outro belo gol. Afinal, driblou a defesa com categoria antes de finalizar na saída do goleiro.
Na etapa final, o camisa 10 manteve o ritmo. Aos 12 minutos, iniciou a jogada que terminou no gol de Sorriso após cruzamento de Sabóia. Logo depois, marcou mais duas vezes: primeiro com um drible espetacular dentro da área e, em seguida, com uma cavadinha que encobriu o goleiro. Substituído aos 27 minutos, saiu ovacionado pela torcida. Sem ele em campo, coube a Sorriso fechar a goleada aos 43 minutos e, assim, completar seu hat-trick em uma quinta-feira mágica para a equipe palestrina.
