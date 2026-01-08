Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Joia de 16 anos faz quatro gols em atropelo histórico do Palmeiras na Copinha: 9 a 0

Eduardo Conceição brilha em goleada arrasadora sobre o Batalhão-TO; Verdão segue, portanto, com 100% de aproveitamento na Copinha
Em noite inesquecível para Eduardo Conceição, de apenas 16 anos, o Palmeiras aplicou uma sonora goleada por 9 a 0 sobre o Batalhão-TO nesta terça-feira (8/1), pela segunda rodada do Grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A joia alviverde deu show ao marcar quatro gols, um deles uma pintura com direito a chapéu, e ainda distribuiu duas assistências. Sorriso também foi destaque com um hat-trick, enquanto Victor Gabriel e Coutinho completaram a festa na Arena Barueri.

O resultado repete, assim, a maior vitória do Palmeiras na história da Copinha, já que na estreia de 2025 o time havia vencido o Náutico-RR pelo mesmo placar. Além disso, a goleada se tornou a mais expressiva da atual edição, ao igualar o feito do Coritiba contra o Real-RR.

Situação no grupo

Com o triunfo, o Verdão chega a seis pontos e mantém 100% de aproveitamento na liderança isolada da chave. Entretanto, a classificação não veio antecipadamente, visto que o Monte Roraima derrotou por 3 a 1 o Remo por 3 a 1 e soma os mesmos três pontos dos paraenses.

Para o Palmeiras ficar fora, seria necessário um cenário improvável: derrota por seis gols para o Remo e vitória do Monte Roraima sobre o Batalhão. A rodada decisiva ocorre no domingo, com Monte Roraima x Batalhão às 8h45 e, logo depois, Palmeiras x Remo às 11h.

O jogo

O Batalhão só conseguiu resistir até os 18 minutos de jogo, quando Sorriso abriu o placar em jogada individual. A partir daí, Eduardo Conceição começou seu espetáculo: primeiro serviu Victor Gabriel para ampliar, depois marcou um golaço ao aplicar um chapéu no defensor. Pouco depois, uma confusão resultou na expulsão de Arthur, lateral alviverde, e Acklla, volante do Batalhão. Eduardo manteve o brilho ao fazer cruzamento para Coutinho marcar de cabeça e, em seguida, anotar outro belo gol. Afinal, driblou a defesa com categoria antes de finalizar na saída do goleiro.

Na etapa final, o camisa 10 manteve o ritmo. Aos 12 minutos, iniciou a jogada que terminou no gol de Sorriso após cruzamento de Sabóia. Logo depois, marcou mais duas vezes: primeiro com um drible espetacular dentro da área e, em seguida, com uma cavadinha que encobriu o goleiro. Substituído aos 27 minutos, saiu ovacionado pela torcida. Sem ele em campo, coube a Sorriso fechar a goleada aos 43 minutos e, assim, completar seu hat-trick em uma quinta-feira mágica para a equipe palestrina.

