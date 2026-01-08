Invicta, Espanha rejeita favoritismo na Kings League Nations: ”Este é o Brasil”

Em entrevista ao J10 , os jogadores Nico Santos e Guti reforçaram que, apesar do bom momento, a Seleção Brasileira segue sendo a principal candidata ao título da Kings League Nations. Principalmente pelo histórico recente na competição.

Com duas vitórias em dois jogos, a Espanha mantém 100% de aproveitamento na Kings League Nations e segue invicta na competição. Contudo, mesmo com os resultados expressivos, incluindo o triunfo sobre o atual campeão mundial, o Brasil, os espanhóis adotam discurso cauteloso. Assim, evitam assumir o rótulo de favoritos ao título.

“Bem, acho que há muitas seleções favoritas. Acho que o Brasil, mesmo tendo perdido para nós no confronto direto, ainda tem um ótimo time e, para mim, continua sendo o favorito. Foi por isso que eles foram campeões. E acho que o Peru mostrou que qualquer seleção pode te eliminar. Contra o Peru, as coisas não saíram como esperávamos no início e ficaram mais complicadas do que deveriam. No fim, conseguimos a vitória, mas não foi uma partida fácil. E o placar comprova isso. Então, tudo o que precisamos fazer agora é descansar, continuar lutando e recarregar as energias”, afirmou Nico Santos.

Vitória contra o Brasil na Kings League Nations não é parâmetro

Guti seguiu a mesma linha e destacou que o status de campeão mantém o Brasil em posição de destaque, independentemente do resultado do confronto direto na fase de grupos.

“O favorito é o Brasil, porque foi o último campeão. Ganhamos o jogo menos importante. O próximo jogo contra o Brasil, espero, é mais importante. Talvez na final? É o único caminho, ou semifinais, e nada mais. O favorito é o Brasil, porque foi o último campeão. Não somos candidatos ao título, mas também não somos favoritos. Gostaria de enfrentar o Brasil na final. Isso significa que eles chegaram, e nós também. Então, tomara, eu espero que sim”, disse.

A campanha até aqui colocou a Espanha na liderança do Grupo D. Depois de superar o Brasil e, na sequência, vencer o Peru, a equipe encara agora o Catar, em duelo que pode garantir a classificação direta às quartas de final e a liderança isolada da chave.