Invicta, Argentina embala na Kings League Nations e goleiro sonha com final

Auto do gol da vitória contra o Japão, Luis Sánchez enaltece elenco e campanha dos hermanos na competição e quer estar no Allianz, no dia 17 / Crédito: Jogada 10

A Argentina segue firme e com campanha perfeita na Kings League. Na última quarta-feira (07/1), os hermanos venceram o Japão por 3 a 1, na Trident Arena, e chegaram à segunda vitória em dois jogos na fase de grupos da competição. Antes, a equipe já havia superado a Alemanha nos shootouts, após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar. Diante dos japoneses, o grande nome da partida foi o goleiro Luis Sanchez. Além de realizar defesas importantes ao longo do confronto, o camisa 1 foi decisivo ao marcar o gol que garantiu a vitória argentina, coroando uma atuação de destaque na Kings League.

Após o apito final, Sanchez conversou com o J10 e celebrou o momento vivido pela seleção. Além disso, destacou o desempenho coletivo e projetando voos mais altos no torneio. “Sim, é um dos melhores jogos da minha carreira, sim, sim. Muito bom, como acabei de dizer, felizmente o resultado ajudou a equipe. Dois jogos, duas vitórias, mas não vamos parar por aí, vamos em busca de mais. Ainda falta mais um jogo, a fase de grupos, e depois pensaremos no que vem a seguir”, afirmou o goleiro. Por fim, questionado sobre a possibilidade de a Argentina chegar à decisão, marcada para o dia 17 de janeiro, no Allianz Parque, Sanchez demonstrou confiança no elenco e no ambiente do grupo. “Claro, claro, temos uma ótima equipe, estamos preparados e temos um ótimo espírito de equipe”, completou.