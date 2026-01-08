Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional estuda avançar na contratação de volante indicado por Pezzolano

Comandante identifica a contratação de um volante como uma das principais necessidades no elenco do Colorado e recomenda César Araújo
O tecnico Paulo Pezzolano já fez algumas recomendações para contratar ar reforços durante a estruturação do planejamento do Internacional para a temporada de 2026. O novo treinador colorado identificou a necessidade da chegada de pelo menos um primeiro volante e uma de suas sugestões foi o uruguaio César Araújo, de 24 anos. Uma situação que pode beneficiar a sua chegada ao Beira-Rio é que está livre no mercado. Afinal, optou em não renovar o seu contrato com o Orlando City, dos Estados Unidos.

Tal decisão do jogador se explica porque o meio-campista recebeu algumas ofertas para deixar o clube norte-americano. No entanto, o Orlando City jamais aceitou as investidas. Com isso, César decidiu não ampliar o seu vínculo.

O volante iniciou a trajetória profissional no Montevideo Wanderers em 2019. Posteriormente, quatro anos depois, ele se transferiu para o Orlando City. Pezzolano ainda não comandou Augusto, mas o conhece do período em que ele foi técnico no Campeonato Uruguaio.

Um cenário curioso é que há pouco tempo, o clube norte-americano chegou a um acordo com o Inter. No caso, o desfecho positivo foram em tratativas para contratar o promissor meio-campista Luis Otávio. Inclusive, o Orlando City oficializou a investida exatamente para o primeiro volante brasileiro ser uma reposição a Araújo.

Prioridades do Internacional no mercado

O Inter concluiu que as principais carências no elenco são, pelo menos, um zagueiro e um volante. Assim, mesmo que se encaixem como reforços da segunda posição, o clube gaúcho recuou nas tratativas com dois jogadores experientes, Fernando – que deixou o elenco Colorado depois de sofrer uma grave lesão no joelho direito em junho de 2025 – e Luiz Gustavo.

Por sinal, a dupla já tem 38 anos. Mesmo assim, segundo o perfil ideal que o técnico uruguaio tracou, a sua preferência é por um jogador mais jovem.

