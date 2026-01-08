Ídolo histórico do Newcastle é internado e clube confirma diagnóstico grave

“Kevin Keegan está internado no hospital para uma avaliação mais detalhada de seus sintomas abdominais persistentes. Os exames revelaram um diagnóstico de câncer, para o qual Kevin será submetido a tratamento. Kevin está grato à equipe médica pela intervenção e pelos cuidados contínuos. Neste momento difícil, a família pede privacidade e não fará mais comentários”.

O ex-jogador e treinador Kevin Keegan está internado e diagnosticado com câncer. Ele será submetido a um tratamento especializado na Inglaterra. A família e o Newcastle, clube pelo qual fez história tanto como atleta quanto como comandante da comissão técnica, confirmaram a informação. Aliás, em comunicado divulgado pela agremiação inglesa, a situação foi confirmada, assim como informações sobre o tratamento.

Assim, antes da vitória sobre o Leeds, pela Premier League, o Newcastle fez questão de homenagear um personagem importante de sua história com os seguintes dizeres: “Estamos todos com você, King Kev”.

Relembre

Keegan viveu momentos marcantes nas décadas de 1970 e 1980. Conquistou diversos títulos com o Liverpool, incluindo a Champions League de 1976/77, além da Bundesliga de 1978/79 com o Hamburgo. Ele também conquistou duas Bolas de Ouro, em 1978 e 1979, quando atuava pelo clube alemão.

Além disso, fez parte do seleto grupo de atletas que venceram edições seguidas da revista “France Football”: Johan Cruijff (1973 e 1974), Rummenigge (1980 e 1981), Michel Platini (1983, 1984 e 1985), Van Basten (1988 e 1989), Lionel Messi (2009 a 2012) e Cristiano Ronaldo (2013 e 2014, 2016 e 2017).

Pelo Newcastle

A relação com o clube inglês teve início em 1984. Contudo, fortaleceu-se significativamente após Keegan se aposentar como atleta e assumir a carreira de treinador. No Newcastle, ele realizou um grande trabalho por cinco temporadas. Em 2008, ainda retornou para uma passagem curta, após trabalhos por Fulham, seleção da Inglaterra e Manchester City.