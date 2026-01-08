I9 x Vasco, pela Copinha: onde assistir

I9 x Vasco, pela Copinha: onde assistirTimes se enfrentam pela terceira e última rodada do Grupo 12. O Cruz-Maltino depende apenas das próprias forças para se classificar
Nesta sexta-feira, o Vasco enfrenta o I9, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo é válido pela última rodada do Grupo 12. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no estádio José Vessi, em Cravinhos. Velo Clube e Guanabara City jogam antes, às 17h15, no mesmo local.
Onde assistir?
CazéTV (YouTube)
Como chega o Vasco?
O Cruz-Maltino chega pressionado por vitória. Afinal de contas perdeu na rodada passada para o Guanabara City. O Vasco vai entrar em campo sabendo do resultado que vai precisar para se classificar. Uma vitória faz o time avançar sem depender de nenhum resultado. Um empate dará a classificação desde que o Velo Clube não vença o Guanabara City.
Como chega o I9?
A equipe paulista, estreante na competição, soma um ponto, já que empatou na rodada passada com o Velo Clube, por 1 a 1. Portanto, apenas a vitória interessa ao I9 para avançar para a próxima fase.