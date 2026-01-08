Grupo principal do Fluminense se reapresenta para iniciar pré-temporada

Elenco tricolor fica completo nesta quinta-feira (8), realiza testes na fisiologia e atividades na academia no CT Carlos Castilho

Neste primeiro dia de atividades, os atletas, afinal, foram recebidos pela diretoria e pela comissão técnica no auditório. Depois do encontro, os jogadores, portanto, realizaram testes na fisiologia e exercícios na academia. O elenco tricolor seguirá em dois grupos de trabalho.

O Fluminense está com o grupo completo para a temporada 2026. Nesta quinta-feira (8), o segundo grupo do elenco se apresentou no CT Carlos Castilho para iniciar a pré-temporada sob o comando do técnico Luís Zubeldía. O grupo agora se prepara para o ano recheado de partidas.

Os jogadores que se apresentaram nesta quinta: Fábio, Freytes, Ignácio, Guga, Samuel Xavier, Gabriel Fuentes, Renê, Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio, PH Ganso, Terans, Canobbio, Everaldo, Germán Cano, Keno, Kevin Serna e Soteldo.

O primeiro grupo, aliás, é em sua maioria por Moleques de Xerém, que se juntam a nomes como Igor Rabello, Lezcano, Marcelo Pitaluga, Riquelme Felipe, Santi Moreno e Vitor Eudes. Também compõe o elenco o atacante Lelê, que retorna de empréstimo, além do zagueiro Jemmes e do lateral-esquerdo Guilherme Arana, reforços pelo clube para 2026.

Por fim, o grupo, que já havia retomado as atividades na semana passada, se prepara para a estreia no Campeonato Carioca, no próximo dia 14 de janeiro (quarta-feira), às 19h, contra o Madureira, no Estádio Luso Brasileiro.

Elenco do Fluminense

Goleiros: Fábio, Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga, Lucas e Daniel.

Laterais: Guga, Samuel Xavier, Renê, Fuentes, Guilherme Arana, Léo Jance, Júlio Fidelis e Miguel Sampaio.

Zagueiros: Ignácio, Freytes, Igor Rabello, Jemmes, David Schuindt e Loiola.

Volantes: Martinelli, Hércules, Nonato, Bernal, Otávio, Davi Melo, Walace Davi e Luis Fernando.

Meias: Ganso, Acosta, Lima, Agner, Lezcano e Naarã.

Atacantes: Everaldo, Cano, Canobbio, Serna, Keno, Soteldo, Lelê, Santi Moreno, Riquelme Felipe, Matheus Reis, João Lourenço, Wesley Natã e Keven Moreira.