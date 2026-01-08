Grêmio anuncia parceria milionária para gestão de ingressos na Arena

Grêmio anuncia parceria milionária para gestão de ingressos na ArenaTricolor comunica acordo com a Ingresse, que passará a gerir venda de ingressos, soluções digitais, acessos e inteligência de dados
O Grêmio anunciou, nesta quinta-feira (8), uma parceria com a Ingresse, plataforma de venda de ingressos, para a Arena. O acordo contempla a gestão da venda de ingressos, soluções digitais, gestão de acessos e inteligência de dados do clube. De acordo com o “ge”, o acerto renderá R$ 45 milhões em luvas ao Tricolor gaúcho, que devem entrar como um patrocínio da Ingresse.
De acordo com o clube, entre 2023 e 2025, a Ingresse registrou crescimento de 85% no volume de ingressos emitidos. Apenas na relação com o Bahia, um dos parceiros, por exemplo, foram 1,6 milhão de ingressos, 46 partidas operadas e uma média de público superior a 34 mil torcedores por jogo. Isto, aliás, representa a quarta maior média.
“Ao assumir a gestão da Arena, o Grêmio se coloca em uma posição rara no futebol brasileiro: ter a propriedade e o gerenciamento do seu estádio. O acordo com a Ingresse representa um passo importante para potencializar a exploração comercial da Arena. O Grêmio terá condições de enriquecer a experiência dos torcedores em sua relação com o clube, a partir de uma gestão de dados alinhada às melhores práticas utilizadas nas arenas mais modernas do mundo”, afirmou o presidente Odorico Roman.
Com operações em mais de 10 países, a Ingresse é uma das principais plataformas de venda de ingressos on-line do Brasil.
