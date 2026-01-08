Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio anuncia parceria milionária para gestão de ingressos na Arena

Tricolor comunica acordo com a Ingresse, que passará a gerir venda de ingressos, soluções digitais, acessos e inteligência de dados
O Grêmio anunciou, nesta quinta-feira (8), uma parceria com a Ingresse, plataforma de venda de ingressos, para a Arena. O acordo contempla a gestão da venda de ingressos, soluções digitais, gestão de acessos e inteligência de dados do clube. De acordo com o “ge”, o acerto renderá R$ 45 milhões em luvas ao Tricolor gaúcho, que devem entrar como um patrocínio da Ingresse.

De acordo com o clube, entre 2023 e 2025, a Ingresse registrou crescimento de 85% no volume de ingressos emitidos. Apenas na relação com o Bahia, um dos parceiros, por exemplo, foram 1,6 milhão de ingressos, 46 partidas operadas e uma média de público superior a 34 mil torcedores por jogo. Isto, aliás, representa a quarta maior média.

“Ao assumir a gestão da Arena, o Grêmio se coloca em uma posição rara no futebol brasileiro: ter a propriedade e o gerenciamento do seu estádio. O acordo com a Ingresse representa um passo importante para potencializar a exploração comercial da Arena. O Grêmio terá condições de enriquecer a experiência dos torcedores em sua relação com o clube, a partir de uma gestão de dados alinhada às melhores práticas utilizadas nas arenas mais modernas do mundo”, afirmou o presidente Odorico Roman.

Com operações em mais de 10 países, a Ingresse é uma das principais plataformas de venda de ingressos on-line do Brasil.

