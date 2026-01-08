Grêmio anuncia parceria milionária para gestão de ingressos na Arena

O Grêmio anunciou, nesta quinta-feira (8), uma parceria com a Ingresse, plataforma de venda de ingressos, para a Arena. O acordo contempla a gestão da venda de ingressos, soluções digitais, gestão de acessos e inteligência de dados do clube. De acordo com o “ge”, o acerto renderá R$ 45 milhões em luvas ao Tricolor gaúcho, que devem entrar como um patrocínio da Ingresse.

De acordo com o clube, entre 2023 e 2025, a Ingresse registrou crescimento de 85% no volume de ingressos emitidos. Apenas na relação com o Bahia, um dos parceiros, por exemplo, foram 1,6 milhão de ingressos, 46 partidas operadas e uma média de público superior a 34 mil torcedores por jogo. Isto, aliás, representa a quarta maior média.