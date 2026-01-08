Grávida, influenciadora registra ocorrência por agressão contra ex-zagueiro Gil

Grávida, influenciadora registra ocorrência por agressão contra ex-zagueiro GilEntre os relatos, Juliana Merhy revelou que o ex-jogador tentou fazê-la desistir da gestação
Grávida de cinco meses, Juliana Merhy registrou um boletim de ocorrência por violência psicológica contra Gil Baloi — pai do filho que ela espera. A influenciadora formalizou o caso na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, em 21 de dezembro de 2025.
Juliana procurou a delegacia após comunicar a gravidez ao ex-jogador. Ainda de acordo com o documento divulgado pelo jornal Extra, Merhy passou a sofrer agressões psicológicas relacionadas à gestação. Ela prestou depoimento acompanhada de seu advogado Leonardo Militerno, detalhando a dinâmica do relacionamento com o ex-zagueiro do Corinthians.
No relato apresentado à polícia, Juliana afirma que, em agosto de 2025, o ex-zagueiro reagiu de forma negligente ao tomar conhecimento sobre a gravidez. Ela revelou, inclusive, que Gil exigiu que a gestação fosse interrompida. A partir daí, sofreu pressões recorrentes para ingerir medicamentos abortivos ou procurar clínicas especializadas no procedimento.
Provas entregues às autoridades
Como parte da ocorrência, Merhy entregou à DEAM conversas de WhatsApp nas quais o ex-jogador informaria sobre a ida de um primo à residência para levá-la a um endereço onde a interrupção da gravidez ocorreria. Após esse episódio, segundo o relato, Juliana passou a evitar ligações do ex-jogador e o bloqueou dos canais de comunicação.
O boletim também menciona a atuação do primo de Gil, identificado como João Vitor, nas tentativas de convencer Juliana a desistir da gravidez. A influenciadora afirmou à polícia que passou a sofrer agressões psicológicas constantes e relatou medo pela própria vida e pela segurança do bebê.
O relacionamento com Gil Baloi
Juliana decidiu tornar público o histórico da relação com o ex-zagueiro em reposta nas redes sociais. Ela contou que os dois se conheceram em 2017 e chegaram a viajar juntos para a China naquele ano. Depois disso, segundo ela, não houve contato entre 2019 e 2025.
Ainda segundo o relato, os dois retomaram a comunicação em janeiro do ano passado, após o ex-zagueiro saber que Juliana estava solteira. Ela afirma que questionou sobre o estado civil do ex-jogador antes da reconciliação e recebeu garantia que ele não matinha qualquer relação.
Juliana disse que frequentou a casa do namorado nesse período e que pessoas próximas tinham conhecimento da relação. Ela revelou que se envolveu e casou com outra pessoa durante o tempo em que esteve afastada de Baloi, mas só retomou contato após o divórcio.
Acontece que o ex-zagueiro ainda mantinha um relacionamento com Elana Valenaria, participante do “BBB 19”. Ela acompanhou o ex-zagueiro em uma homenagem recebida no Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 20 de novembro. Após tomar conhecimento da gravidez de Juliana, Elana apagou as fotos em que aparecia com o atleta.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.