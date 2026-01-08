Grávida, influenciadora registra ocorrência por agressão contra ex-zagueiro Gil

Entre os relatos, Juliana Merhy revelou que o ex-jogador tentou fazê-la desistir da gestação / Crédito: Jogada 10

Grávida de cinco meses, Juliana Merhy registrou um boletim de ocorrência por violência psicológica contra Gil Baloi — pai do filho que ela espera. A influenciadora formalizou o caso na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, em 21 de dezembro de 2025.

Juliana procurou a delegacia após comunicar a gravidez ao ex-jogador. Ainda de acordo com o documento divulgado pelo jornal Extra, Merhy passou a sofrer agressões psicológicas relacionadas à gestação. Ela prestou depoimento acompanhada de seu advogado Leonardo Militerno, detalhando a dinâmica do relacionamento com o ex-zagueiro do Corinthians. No relato apresentado à polícia, Juliana afirma que, em agosto de 2025, o ex-zagueiro reagiu de forma negligente ao tomar conhecimento sobre a gravidez. Ela revelou, inclusive, que Gil exigiu que a gestação fosse interrompida. A partir daí, sofreu pressões recorrentes para ingerir medicamentos abortivos ou procurar clínicas especializadas no procedimento. Provas entregues às autoridades Como parte da ocorrência, Merhy entregou à DEAM conversas de WhatsApp nas quais o ex-jogador informaria sobre a ida de um primo à residência para levá-la a um endereço onde a interrupção da gravidez ocorreria. Após esse episódio, segundo o relato, Juliana passou a evitar ligações do ex-jogador e o bloqueou dos canais de comunicação.

O boletim também menciona a atuação do primo de Gil, identificado como João Vitor, nas tentativas de convencer Juliana a desistir da gravidez. A influenciadora afirmou à polícia que passou a sofrer agressões psicológicas constantes e relatou medo pela própria vida e pela segurança do bebê. O relacionamento com Gil Baloi Juliana decidiu tornar público o histórico da relação com o ex-zagueiro em reposta nas redes sociais. Ela contou que os dois se conheceram em 2017 e chegaram a viajar juntos para a China naquele ano. Depois disso, segundo ela, não houve contato entre 2019 e 2025.

Ainda segundo o relato, os dois retomaram a comunicação em janeiro do ano passado, após o ex-zagueiro saber que Juliana estava solteira. Ela afirma que questionou sobre o estado civil do ex-jogador antes da reconciliação e recebeu garantia que ele não matinha qualquer relação. Juliana disse que frequentou a casa do namorado nesse período e que pessoas próximas tinham conhecimento da relação. Ela revelou que se envolveu e casou com outra pessoa durante o tempo em que esteve afastada de Baloi, mas só retomou contato após o divórcio.