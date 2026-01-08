Grávida, Camila Canuto abordou Nicole Bahls sobre rumores com Samuel Lino

Suspeitas surgiram após festa do Flamengo pela conquista da Libertadores, em novembro do ano passado

Grávida do primeiro filho com Samuel Lino , a influenciadora Camila Canuto decidiu agir assim que viu o nome do jogador do Flamengo envolvido em rumores nas redes sociais. Isso porque rumores apontavam para um possível affair entre o atleta e Nicole Bahls, em novembro de 2025 — a criadora de conteúdo já sabia da gestação nesse período.

Camila entrou em contato direto com Nicole para entender o contexto dos rumores sobre o affair atribuído ao atleta. Ainda de acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, Canuto se apresentou à Bahls através de mensagem e contou que esperava um filho do jogador.

Na sequência, Camila teria pedido transparência sobre o que, de fato, estava acontecendo. A iniciativa partiu do desejo de entender os boatos justamente em um momento sensível da relação entre eles e em meio à gestação.

Fontes relataram que Camila se preparava para voltar ao Rio de Janeiro e retomar a convivência com o jogador quando se deparou com os boatos. A surpresa aumentou o desconforto e motivou o contato direto, longe de exposições públicas.