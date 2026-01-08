Globo muda estratégia e surpreende ao ampliar transmissões da Copa do Mundo 2026

GE TV entra no jogo, e partidas também serão exibidas em canal FAST para TVs conectadas / Crédito: Jogada 10

A Globo se prepara para as transmissões dos jogos da Copa do Mundo de 2026. Contudo, nesta edição, as partidas exibidas pela empresa não estarão apenas na TV aberta ou em seus tradicionais canais fechados. Em meio à forte disputa pelo mercado, a GE TV entrou na briga e também vai transmitir os jogos. As partidas serão exibidas em seu canal FAST, voltado para TVs conectadas. Assim, os jogos estarão disponíveis no Globoplay, além de diferentes parceiros e plataformas de distribuição. Vale ressaltar que, no YouTube, os direitos são exclusivos da CazéTV. Afinal, pelo acordo já assinado, a Globo terá direito a 54 partidas, com liberdade para exibição em diferentes plataformas. Contudo, o YouTube não está entre elas. A CazéTV tem direitos neste pacote.