Gigantes alemães disputam atacante Rayan, e Vasco não conversa por menos de R$ 315 milhões

Eleito a revelação do Brasileirão-2025, jogador de 19 anos tem novos clubes interessados: a dupla alemã Bayern de Munique e Borussia Dortmund

O clube carioca, no entanto, não pretende abrir mão facilmente de sua joia. Embora a multa rescisória esteja fixada em 80 milhões de euros (R$ 503 milhões), dirigentes cruz-maltinos consideram aceitável uma negociação na faixa dos 50 milhões de euros (R$ 315 milhões), valor ainda expressivo para os padrões nacionais.

O atacante Rayan, grande revelação do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2025 e que já era alvo de europeus, atraiu os holofotes de mais dois clubes do outro lado do Atlántico: os rivais alemães Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que já iniciaram contatos para avaliar a possibilidade de levar o jovem talento, já observado há meses, especialmente pelos bávaros. A informação é da ESPN.

Entre os clubes que sondaram Rayan, o Zenit, da Rússia, chegou a avançar nas conversas, mas o jogador não demonstrou interesse em atuar naquele país. Sua prioridade, caso deixe São Januário, é ingressar em uma liga de maior visibilidade internacional.

Além dos alemães, outros clubes como Crystal Palace-ING, Porto-POR e Lazio-ITA também aparecem na lista de interessados, embora em posição secundária na disputa.

Situação contratual de Rayan

Rayan não demonstra pressa para sair do Vasco, tanto que recentemente renovou contrato até 2028 com aumento salarial e cláusulas que reforçam sua valorização. A diretoria acredita que, mantendo o desempenho em alto nível, o atacante poderá render cifras ainda maiores em uma eventual transferência durante a temporada de 2026.

Assim, o jovem de 19 anos segue como peça central do projeto vascaíno, enquanto desperta o olhar atento de clubes que enxergam nele uma aposta segura para o futuro.