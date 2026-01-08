Genoa perde pênalti no fim e fica no empate com o Milan pelo Italiano

Genoa perde pênalti no fim e fica no empate com o Milan pelo ItalianoRossonero empata nos acréscimos, mas vê Stanciu isolar um pênalti no último lance para o Genoa e ficar no empate no San Siro
Um roteiro improvável. Assim foram os acréscimos da partida entre Milan e Genoa, no San Siro, nesta quinta-feira (8). Após Rafael Leão empatar a partida aos 47 minutos do segundo tempo, o time visitante teve a chance de sair com uma vitória inesperada fora de casa, mas viu Stanciu isolar um pênalti aos 54, mantendo a igualdade em 1 a 1 pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. De quebra, manteve a invencibilidade rossonera, agora de 17 partidas na competição.
O empate em seus domínios deixa o Milan com 39 pontos, na segunda colocação, a três da líder Inter. O Genoa se mantém na 17ª posição, agora com 16.
O Rossonero volta a campo no próximo domingo (11) pelo Campeonato Italiano. Afinal, vai até Florença enfrentar a Fiorentina, às 11h (de Brasília). Já o Genoa recebe o Cagliari às 14h30 de segunda-feira (12).
O Milan começou imprimindo um bom ritmo nos primeiros minutos, deixando o Genoa acuado. Contudo, pecou no último passe e, assim, não criou tantas chances. Aos poucos, a equipe visitante ganhou espaço no ataque e, em seu primeiro lance, abriu o placar. Malinovskyi cruzou na medida para Colombo – ativando a Lei do Ex – marcar o primeiro aos 28.
O Rossonero demorou a entrar novamente no jogo, mas perdeu uma chance incrível. Rafael Leão finalizou já na pequena área para boa defesa de Leali. No rebote, Fofana tinha tudo para marcar de cabeça, porém escorregou e deixou escapar o empate.
Técnico coloca o Milan para frente no segundo tempo
No segundo tempo, o técnico Massimiliano Allegri lançou Loftus-Cheek na vaga de Fofana, colocando o Milan mais à frente. Aos 13, o time da casa até chegou ao empate. Após cobrança de escanteio, Gabbia desviou de cabeça e a bola foi na trave. No rebote, a bola pegou no braço de Pulisic, o que invalidou o gol.
No desespero, Fullkrug foi a campo para tentar ao menos empatar o jogo. Por conta de um homem de grande estatura, o time da casa passou a abusar das bolas lançadas na área, deixando de lado outras possibilidades de ataque. A melhor chance veio aos 41 minutos, quando Pulisic finalizou de dentro da área para grande defesa de Leali.
Aos 47 minutos, a pressão do Milan deu resultado. Após cobrança de escanteio de Modric, a bola desviou no caminho e Rafael Leão cabeceou, sem chances para o goleiro do Genoa. No entanto, o que poderia ser um gás a mais para uma possível virada, virou apreensão. Afinal, Bartesaghi fez pênalti, o que gerou revolta no Rossonero contra a arbitragem. De nada adiantaram as reclamações. No entanto, Stanciu isolou a cobrança e perdeu a chance de garantir três pontos para o Genoa em pleno San Siro.