Genoa perde pênalti no fim e fica no empate com o Milan pelo Italiano

Rossonero empata nos acréscimos, mas vê Stanciu isolar um pênalti no último lance para o Genoa e ficar no empate no San Siro / Crédito: Jogada 10

Um roteiro improvável. Assim foram os acréscimos da partida entre Milan e Genoa, no San Siro, nesta quinta-feira (8). Após Rafael Leão empatar a partida aos 47 minutos do segundo tempo, o time visitante teve a chance de sair com uma vitória inesperada fora de casa, mas viu Stanciu isolar um pênalti aos 54, mantendo a igualdade em 1 a 1 pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. De quebra, manteve a invencibilidade rossonera, agora de 17 partidas na competição.

O empate em seus domínios deixa o Milan com 39 pontos, na segunda colocação, a três da líder Inter. O Genoa se mantém na 17ª posição, agora com 16. O Rossonero volta a campo no próximo domingo (11) pelo Campeonato Italiano. Afinal, vai até Florença enfrentar a Fiorentina, às 11h (de Brasília). Já o Genoa recebe o Cagliari às 14h30 de segunda-feira (12). O Milan começou imprimindo um bom ritmo nos primeiros minutos, deixando o Genoa acuado. Contudo, pecou no último passe e, assim, não criou tantas chances. Aos poucos, a equipe visitante ganhou espaço no ataque e, em seu primeiro lance, abriu o placar. Malinovskyi cruzou na medida para Colombo – ativando a Lei do Ex – marcar o primeiro aos 28. O Rossonero demorou a entrar novamente no jogo, mas perdeu uma chance incrível. Rafael Leão finalizou já na pequena área para boa defesa de Leali. No rebote, Fofana tinha tudo para marcar de cabeça, porém escorregou e deixou escapar o empate.