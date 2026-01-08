Garro faz cirurgia no punho, e Corinthians planeja retorno na Supercopa

Meia argentino sofreu lesão no punho durante final da Copa do Brasil e passou o período de férias com dores no local

Garro sofreu uma lesão no osso escafoide do punho esquerdo na final da Copa do Brasil, em 21 de dezembro, diante do Vasco. O atleta sentiu dores durante todo o período de férias e, no retorno aos trabalhos, passou a treinar com uma proteção no local.

Rodrigo Garro realizou cirurgia no punho esquerdo na última quarta-feira (7) e desfalcará o Corinthians no início da temporada. O jogador recebeu alta no mesmo dia e deve voltar às atividades no CT Dr. Joaquim Grava ainda na sexta-feira dessa semana.

Segundo o “ge”, o departamento médico do Corinthians optou por um tratamento considerado conservador, com tala no local da lesão. Após exames de imagem e consulta a outros médicos especialistas, ficou decidido que a cirurgia era o procedimento mais adequado para o caso. O atleta foi operado no Hospital Albert Einstein pelo doutor Flávio Faloppa. O chefe do DM corintiano, o doutor Ricardo Galotti, acompanhou todo o procedimento.

Corinthians quer Garro na Supercopa do Brasil

Cirurgias como a de Garro costumam levar de três a oito semanas (entre 21 e 56 dias) para se recuperar. O Corinthians trabalha com a possibilidade de ter o jogador à disposição no prazo mínimo, por se tratar de um atleta de alto rendimento com uma estrutura diferenciada de recuperação à disposição.

Dessa forma, caso os planos se confirmem, o Timão pode contar com o seu camisa 8 na Supercopa do Brasil diante do Flamengo, dia 1º de fevereiro. Para isso, o atleta deve treinar em dois períodos ao longo de todas as três semanas de recuperação, sempre aos cuidados dos fisioterapeutas do clube.

Durante a recuperação, Garro deve perder seis partidas do Timão: cinco no Paulistão, diante de Ponte Preta, Bragantino, São Paulo, Santos e Velo Clube) e uma no Brasileirão, a estreia diante do Bahia.