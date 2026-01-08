Francana x Cruzeiro (Copinha): onde assistir, escalações e arbitragem

A Raposa busca confirmar o primeiro lugar após vencer suas duas primeiras partidas contra Barra-SC e Esporte de Patos. A Francana, dona da casa, também chega com 100% de aproveitamento após duas vitórias por 1 a 0 e tenta desbancar o gigante mineiro para avançar na ponta.

A fase de grupos da Copinha chega ao fim para o Grupo 13 nesta sexta-feira (9). Francana e Cruzeiro se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Lanchão), em Franca. O duelo vale a liderança da chave, já que ambas as equipes garantiram a classificação antecipada para a segunda fase (mata-mata).

Onde assistir

A partida entre Francana e Cruzeiro, pela 3ª rodada da Copinha, terá transmissão ao vivo da X Sports (TV aberta).

Como chegam Francana e Cruzeiro

A equipe da casa faz uma campanha sólida e segura até aqui. Classificada de forma antecipada, a Francana venceu seus dois jogos pelo placar mínimo (1 a 0 contra Esporte de Patos e Barra). O time paulista conta com o apoio da torcida local no Lanchão para tentar superar o Cruzeiro e ficar com a liderança do grupo.

O Cruzeiro entra em campo já classificado, mas com mudanças importantes. O técnico Mairon César não contará mais com o atacante Fernando, destaque da equipe, que foi chamado pelo técnico Tite para integrar o elenco profissional. A Raposa vem de uma vitória suada na segunda rodada, com gol no fim, e busca manter o 100% de aproveitamento.

Regulamento da Copinha-2026

A Copinha tem sete fases, sendo a primeira de grupos, que começa neste 2/1 e segue até o dia 11. Ao todo, 128 (cento e vinte e oito) times em 32 (trinta e dois) grupos de quatro equipes. Dessa forma, eles jogarão entre si dentro do grupo em turno único. Em seguida, classificam-se para a segunda fase os dois primeiros de cada grupo. A partir dessa fase, a competição passa a ser em mata-mata, até a final, que será disputada no dia 25.