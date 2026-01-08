Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense receberá quantia por venda de Gerson ao Cruzeiro

Volante, que foi revelado pelo Tricolor das Laranjeiras, volta ao futebol brasileiro após passagem apagada pelo Zenit, da Rússia
O Cruzeiro acertou a contratação do volante Gerson, que estava no Zenit, da Rússia. Com a negociação concretizada entre as partes, o Fluminense, que revelou o jogador para o futebol, terá direito a uma parte do valor em função do mecanismo de solidariedade da Fifa.

O Cruzeiro, afinal, comprou Gerson por 27 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões), mais três milhões de euros em bônus (R$ 18 milhões). Assim, a Raposa fechou a maior contratação da história do futebol brasileiro. Com isso, os 2,7% que o Fluminense tem sobre o valor fixo equivale a R$ 4,56 milhões na cotação atual. Caso o atleta atinja todas as metas estipuladas em contrato, o montante total destinado ao clube das Laranjeiras pode chegar a R$ 5,1 milhões.

Pelas regras do mecanismo de solidariedade, o clube formador, neste caso, o Fluminense terá o benefício de um percentual do valor de uma negociação internacional entre 0,25% e 5%. O cálculo exato depende do tempo que o jogador passou em cada time entre os 12 e 23 anos de idade.

Gerson, afinal, chegou ao Fluminense aos 7 anos e foi vendido para a Roma, da Itália, aos 18 anos. Assim, o Tricolor sempre terá direito a 2,7% do valor de toda negociação internacional envolvendo o jogador até o fim de sua carreira. Em 2023, quando o Flamengo contratou o jogador, o Flu embolsou R$ 2,2 milhões na cotação da época.

