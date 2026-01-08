Fluminense busca “modelo alternativo” para contratar Hulk; entenda

Tricolor descarta pagamento integral da multa rescisória e já começa a negociar valores com o Galo para encerrar novela / Crédito: Jogada 10

A novela entre Atlético, Fluminense e Hulk está longe de terminar. Após manifestação do jogador nas redes sociais na última segunda-feira, o clima do atacante em ficar no Galo ficou quase que insustentável. Assim, os clubes agiram nos bastidores e começaram a conversar sobre um possível negócio que pode avançar nas próximas horas. A informação é do “ge”. O Fluminense busca viabilizar a chegada do camisa 7 através de um “outro modelo de negócio”, descartando o pagamento da multa rescisória ou de uma taxa de transferência elevada. O Galo, entretanto, quer uma compensação financeia, pelo menos. A diretoria do Flu aposta na vontade do próprio jogador, que aprovou a oferta tricolor.

A multa rescisória de Hulk, para deixar o Atlético, hoje é de R$ 60 milhões. Há, no entanto, a possibilidade de flexibilizar esse valor para que os clubes cheguem a um consenso. E é o que deve acontecer. Hulk gostou da proposta e o clima na cidade do Galo ficou ainda pior após as declarações do jogador. Uma saída seria a melhor solução para todos. Ainda não há nada fechado e as conversas entre os clubes podem avançar nas próximas horas. Enquanto o staff do atleta tenta blindar a situação afirmando que ele cumprirá o contrato até o fim de 2026, nos bastidores a movimentação é intensa para que o desejo de Hulk de atuar no Rio de Janeiro se concretize. Números de Hulk Desde 2021, Hulk marcou 64 gols e participou diretamente de 95 gols, somando as bolas nas redes e as assistências, de acordo com o “R10 Score”. Dessa forma, ninguém marcou mais do que o camisa 7 do Atlético. Ele, aliás, também lidera as estatísticas de finalizações (493), finalizações no gol (176) e dribles certos (283).