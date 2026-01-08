Flamengo terá atenção especial com De la Cruz em 2026

O Flamengo pretende dar uma atenção especial para o meia uruguaio Nicolás De la Cruz. Afinal, o jogador tem uma lesão crônica no joelho direito, mas ao mesmo tempo é considerado uma peça importante para a rotação do elenco. Dessa forma, é fundamental que ele esteja saudável e em condições. Por isso, o Rubro-Negro deve fazer todo o esforço possível para ajudá-lo.

Durante as férias, De la Cruz passou por um procedimento médico, segundo o canal “Paparazzo Rubro-Negro”. O tratamento, aliás, não era cirúrgico e estava previsto pelo Flamengo. O tratamento, considerado simples, utiliza substâncias do próprio corpo para estimular a cura de lesões, com abordagem da medicina regenerativa.