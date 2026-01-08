Flamengo terá atenção especial com De la Cruz em 2026

Flamengo terá atenção especial com De la Cruz em 2026Meia uruguaio passou por procedimento médico durante as férias
O Flamengo pretende dar uma atenção especial para o meia uruguaio Nicolás De la Cruz. Afinal, o jogador tem uma lesão crônica no joelho direito, mas ao mesmo tempo é considerado uma peça importante para a rotação do elenco. Dessa forma, é fundamental que ele esteja saudável e em condições. Por isso, o Rubro-Negro deve fazer todo o esforço possível para ajudá-lo.
Durante as férias, De la Cruz passou por um procedimento médico, segundo o canal “Paparazzo Rubro-Negro”. O tratamento, aliás, não era cirúrgico e estava previsto pelo Flamengo. O tratamento, considerado simples, utiliza substâncias do próprio corpo para estimular a cura de lesões, com abordagem da medicina regenerativa.
Dessa forma, foi retirado sangue do osso do quadril para aplicação no joelho esquerdo, que sofreu com inflamações em 2025. O Flamengo ficou em contato direto com o médico responsável pela ação. No ano passado, o meia uruguaio realizou aplicações no corpo para lidar com as dores e conseguir atuar até o final do ano. A ideia, portanto, é resolver as dores para não limitá-lo em 2026.
Apesar do procedimento, De la Cruz não preocupa para a pré-temporada. O Flamengo, inclusive, aguarda o jogador na reapresentação do elenco, na próxima segunda-feira (12), no Ninho do Urubu. Inicialmente. o meia deve seguir com controle de carga para evitar lesões. Em 2025, ele atuou apenas em 35 jogos.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.