Flamengo não desiste e faz nova proposta por Kaio Jorge, do Cruzeiro

A novela não acabou! O Flamengo, desejando um atacante nesta janela de transferências, não desistiu de Kaio Jorge, craque do Cruzeiro. Afinal, o Rubro-Negro realizou nesta quinta-feira (8/1) mais uma proposta ao centroavante da Raposa.
Desta vez, no entanto, segundo informações do “ge”, a oferta não inclui o passe do ponta Everton Cebolinha. O Cruzeiro encerrara as negociações, afirmando que só aceitava vender Kaio Jorge por pelo menos 50 milhões de euros (algo como R$ 314 milhões no câmbio atual).
Assim, essa é a terceira proposta do Flamengo para o time mineiro. Inicialmente, o clube ofertara 30 milhões de euros (R$ 188 milhões). Depois, o valor caiu para 24 milhões (R$ 150 milhões), mas com a adição de Cebolinha, que tem valor de mercado avaliado em 8 milhões de euros (R$ 50 milhões), fazendo a proposta chegar na casa dos R$ 200 milhões.
No entanto, o Cruzeiro se manteve resistente, reiterando o pedido inicial: 50 milhões de euros pelo artilheiro do Brasileirão 2025. A Raposa, aliás, está em vias de fechar com Gerson, do Zenit (RUS), por cerca de 28 milhões de euros. As negociações seguem nos clubes.