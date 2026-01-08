Flamengo não desiste e faz nova proposta por Kaio Jorge, do Cruzeiro

Raposa já dissera "não" à duas ofertas rubro-negras; clube carioca insiste pelo atacante, dos principais alvos da janela

A novela não acabou! O Flamengo, desejando um atacante nesta janela de transferências, não desistiu de Kaio Jorge, craque do Cruzeiro. Afinal, o Rubro-Negro realizou nesta quinta-feira (8/1) mais uma proposta ao centroavante da Raposa.

Desta vez, no entanto, segundo informações do “ge”, a oferta não inclui o passe do ponta Everton Cebolinha. O Cruzeiro encerrara as negociações, afirmando que só aceitava vender Kaio Jorge por pelo menos 50 milhões de euros (algo como R$ 314 milhões no câmbio atual).